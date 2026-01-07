سردار دلیری: ۳۵ تن روغن احتکار شده در خاش کشف شد

سردار علیرضا دلیری به خبرنگار مهر گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار روغن خوراکی با هدف افزایش قیمت و سودجویی در یکی از واحدهای صنفی در سطح شهرستان خاش، موضوع جهت بررسی بیشتر در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان خاش با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضائی این واحد صنفی را شناسایی و یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

دلیری تصریح کرد: مأموران طی بازرسی از این واحد صنفی بیش از ۳۵ تُن روغن خوراکی کشف؛ که در این راستا یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و واحد صنفی متخلف پلمپ شد.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی روغن خوراکی کشف شده را بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعلام کردند، خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت و اقتدار با کسانی که با اقدامات سوداگرانه خود باعث ایجاد اختلال در روند زندگی مردم می‌شوند، برخورد می‌کند و لازم است شهروندان نیز در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش نمایند.