https://mehrnews.com/x3b6H9 ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ کد خبر 6717221 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲ بسته خبری شبانه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 10 MB کد خبر 6717221 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۱۷ دیماه خبرگزاری مهر استان کردستان سردار دلیری: ۳۵ تن روغن احتکار شده در خاش کشف شد زلزله ۴.۱ ریشتری گلمورتی سیستان و بلوچستان را لرزاند کلنگزنی مدرسه چهارکلاسه در منطقه سینوکان گروهک تروریستی جیش الظلم مسئولیت ترور شهید حقیقت را بر عهده گرفت برچسبها خبرگزاری مهر زاهدان بسته خبری قاچاق شهید مراسم تشییع
