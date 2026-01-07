  1. استانها
تشکیل ماهانه ۶۵پرونده تخلف صنفی در دامغان؛ نظارت فعال بر کالاهای اساسی

دامغان- رئیس اداره صمت دامغان از تداوم بازرسی‌ها و نظارت مستمر بر کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد و گفت: به طور میانگین ماهانه ۶۵ پرونده تخلف صنفی در دامغان تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره صمت دامغان از رصد و نظارت مستمر بر بازار این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: روزانه شش بازرس در تیم‌های دو نفره وضعیت بازار را رصد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این نظارت و بازرسی در شهرستان دامغان برای پیشگیری از بروز تخلفات و رعایت حقوق مصرف کنندگان فعال است، افزود: این نظارت و بازرسی به صورت گشت مشترک با سایر دستگاه‌های ذی ربط انجام می‌شود.

رئیس اداره صمت دامغان از اجرای ماهانه ۶۰۰ مورد بازرسی واحدهای صنفی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این بازرسی به این صورت که ابتدای هر ماه به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ و هر روز مخصوص یک صنف است.

صالحی از تشکیل ماهانه متوسط ۶۵ مورد تخلف صنفی در دامغان خبر داد و تصریح کرد: عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، گران فروشی، کم فروشی و احتکار از جمله تخلفات صنفی است.

وی با تاکید بر اینکه طبق پایش های انجام گرفته کمبودی به لحاظ اقلام اساسی در دامغان وجود ندارد، افزود: هر گونه تغییر قیمت‌ها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید از مردم تقاضا داریم از خرید هیجانی در بازار جدا پرهیز کنند.

