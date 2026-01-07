تشکیل ماهانه ۶۵پرونده تخلف صنفی در دامغان؛ نظارت فعال بر کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره صمت دامغان از رصد و نظارت مستمر بر بازار این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: روزانه شش بازرس در تیم‌های دو نفره وضعیت بازار را رصد می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این نظارت و بازرسی در شهرستان دامغان برای پیشگیری از بروز تخلفات و رعایت حقوق مصرف کنندگان فعال است، افزود: این نظارت و بازرسی به صورت گشت مشترک با سایر دستگاه‌های ذی ربط انجام می‌شود.

رئیس اداره صمت دامغان از اجرای ماهانه ۶۰۰ مورد بازرسی واحدهای صنفی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این بازرسی به این صورت که ابتدای هر ماه به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ و هر روز مخصوص یک صنف است.

صالحی از تشکیل ماهانه متوسط ۶۵ مورد تخلف صنفی در دامغان خبر داد و تصریح کرد: عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور، گران فروشی، کم فروشی و احتکار از جمله تخلفات صنفی است.

وی با تاکید بر اینکه طبق پایش های انجام گرفته کمبودی به لحاظ اقلام اساسی در دامغان وجود ندارد، افزود: هر گونه تغییر قیمت‌ها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید از مردم تقاضا داریم از خرید هیجانی در بازار جدا پرهیز کنند.