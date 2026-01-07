سردار مهدوی: جنگ دشمن امروز جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی عصر چهارشنبه در جمع اعضای پایگاههای بسیج ادارات استان با اشاره به تحولات منطقهای و شرایط داخلی کشور، گفت: دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی پس از شکست مفتضحانه در جنگ ۱۲ روزه، به این نتیجه رسیدهاند که گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دیگر کارآمد نیست و به همین دلیل راهبرد خود را به جنگ ترکیبی تغییر دادهاند.
وی با بیان اینکه شکست رژیم صهیونیستی در این جنگ، به اذعان مقامات و رسانههای داخلی خود آنها بوده است، افزود: علیرغم سانسور شدید خبری، اعترافات متعددی از درون سرزمینهای اشغالی منتشر شد که نشان میدهد خسارات وارد شده به تلآویو و سایر شهرها فراتر از تصور آنها بوده و سامانههای چندلایه پدافندی این رژیم در برابر موشکهای جمهوری اسلامی ایران ناکارآمد بوده است.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی تأکید کرد: طبق قواعد پذیرفتهشده جهانی، کشوری که آغازگر جنگ باشد و به اهداف خود نرسد، شکستخورده است و کشوری که از خود دفاع کرده و مانع تحقق اهداف دشمن شود، پیروز میدان محسوب میشود؛ موضوعی که امروز درباره جمهوری اسلامی ایران کاملاً صدق میکند.
سردار مهدوی با اشاره به تفاوت شرایط امروز کشور با دوران دفاع مقدس گفت: در هشت سال دفاع مقدس، ملت ایران با دستان خالی اما با ایمان و غیرت ایستادگی کرد، اما امروز به برکت خوداتکایی، تلاش دانشمندان و جوانان انقلابی، جمهوری اسلامی ایران به توان دفاعی بومی و بازدارنده دست یافته است و این توانمندی دشمن را وادار به درخواست آتشبس در روز دوازدهم جنگ کرد.
وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی نظامی، تمرکز خود را بر ضربهزدن از درون کشور گذاشته است، افزود: جنگ ترکیبی دشمن شامل فشار اقتصادی، تشدید تحریمها، جنگ رسانهای و روانی، فعالسازی شبکههای معاند، تحریک نارضایتیهای اجتماعی و تلاش برای تبدیل اعتراضات به اغتشاشات است تا امنیت داخلی کشور را هدف قرار دهد.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین اظهار داشت: بخشی از جوانان ما به دلیل ضعف در تبیین صحیح و مستمر، تحت تأثیر فضای مجازی و تبلیغات دشمن قرار میگیرند و بدون شناخت دقیق از تاریخ، واقعیتهای قبل و بعد از انقلاب و ماهیت دشمن، وارد میدان میشوند.
وی افزود: بسیاری از این افراد پس از گفتوگو و روشنگری، به ناآگاهی خود اذعان میکنند و این موضوع نشان میدهد که اگر جهاد تبیین بهدرستی انجام شود، بخش عمدهای از این آسیبها قابل پیشگیری است.
سردار مهدوی با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی مردم تصریح کرد: مشکلات اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است و اعتراضات مردم به این شرایط، حق طبیعی و قانونی آنهاست. مسئولان موظف به پاسخگویی هستند و ما نیز خود را جدا از مردم نمیدانیم، اما نباید اجازه داد دشمن از مطالبات بهحق مردم سوءاستفاده کرده و آن را به اغتشاش و بحران اجتماعی تبدیل کند.
وی نقش بسیجیان ادارات را در این مقطع بسیار مهم دانست و گفت: بسیجیان و کارکنان دستگاههای اجرایی در خط مقدم ارتباط با مردم قرار دارند و با روحیه جهادی، تکریم اربابرجوع، تسهیل امور اداری و تلاش برای حل مشکلات مردم میتوانند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی و خنثیسازی توطئههای دشمن ایفا کنند.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با انتقاد از برخی کمکاریها در حوزه اجرایی افزود: بسیاری از برنامهها و پروژهها با روحیه جهادی و مدیریت صحیح قابل اجراست، اما گاهی به دلیل بیانگیزگی یا تعلل، اعتبارات جذب نمیشود و مردم متضرر میشوند؛ موضوعی که میتواند به نارضایتی اجتماعی دامن بزند.
وی همچنین بر ضرورت تبیین سازوکارهای قانونی برای بیان اعتراضات مردمی تأکید کرد و گفت: باید به مردم اطلاعرسانی شود که مطالبات خود را از چه مسیرهایی و به چه شکلی پیگیری کنند تا هم صدای آنها شنیده شود و هم امنیت و آرامش جامعه حفظ شود.
سردار مهدوی در پایان با اشاره به نقش تعیینکننده انسجام ملی خاطرنشان کرد: حضور مردم و همدلی جریانهای مختلف کشور در جنگ اخیر، به اندازه توان نظامی در عقبنشینی دشمن مؤثر بود و امروز نیز همین انسجام، بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نه جنگطلب است و نه به دنبال تنش، اما هرگونه تعرض به این کشور با پاسخ قاطع، محکم و پشیمانکننده مواجه خواهد شد و ملت ایران همچون گذشته اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف شوم خود دست یابد.
