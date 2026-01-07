قسد: در حلب حضور نظامی نداریم/ سانا: افزایش مجروحان به ۲۴ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) اعلام کردند: ما هیچ حضور نظامی در شهر حلب نداریم و در مقابل دوربین رسانه ها و به صورت علنی و مستند از این شهر خارج شده ایم.
نیروهای قسد در ادامه بیانیه خود در این خصوص افزودند: پرونده امنیتی محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب را به نیروهای امنیت داخلی تحویل دادیم. ادعاها درباره قصد آغاز عملیات نظامی توسط نیروهای ما از محلههای شیخ مقصود و اشرفیه دروغ و ساختگی است.
قسد هشدار داد: ادامه عملیات نظامی در محلههای شیخ مقصود و اشرفیه منجر به پیامدهای جدی خواهد شد که فقط به حلب محدود نمیشود.
این بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه در حالی است که وزارت دفاع رژیم جولانی اعلام کرد: نیروهای قسد جادههای محلههای شیخ مقصود و اشرفیه حلب را بمبگذاری کردهاند و با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت مانع خروج ساکنان از محلههای اشرفیه و شیخ مقصود شدند. قسد محلههای حلب را با خمپاره و سلاح های سنگین و متوسط گلولهباران کرد.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد: تعداد مجروحان غیرنظامی در نتیجه هدف قرار دادن محلههای مسکونی در حلب توسط نیروهای دموکراتیک سوریه به ۲۴ نفر افزایش یافته است.
سازمان هواپیمایی کشوری سوریه هم از تمدید تعلیق پروازها در فرودگاه بینالمللی حلب تا ساعت ۱۱ شب فردا، پنجشنبه، خبر داده است.
رژیم جولانی در تازهترین واکنش به تحولات حلب و بیانیه قسد اعلام کرده است: بیانیه قسد درباره اوضاع شهر حلب شامل مغالطات اساسی و توصیفاتی است که واقعیت را منعکس نمیکند. اعلامیه نیروهای دموکراتیک سوریه مبنی بر اینکه هیچ حضور نظامی در داخل حلب ندارند، اعتراف صریحی است که باید آنها را از هرگونه مداخله امنیتی یا نظامی در این شهر بازدارد.
هیئت حاکم بر دمشق مدعی شده است که حفاظت از همه شهروندان، از جمله شهروندان کرد، یک مسئولیت ملی و قانونی قاطع است که قابل مصالحه یا واگذاری نیست.
