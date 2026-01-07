قیام ۱۷ دی مشهد؛ بازخوانی حرکت جمعی زنان بصیر

فاطمه سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بازخوانی قیام ۱۷ دی اظهار کرد: در دیگر شهرها اعتراضات زنان معمولاً پراکنده بود و بیشتر به ترک مدرسه یا فعالیت خانوادگی محدود می‌شد، اما در مشهد این حرکت علنی و جمعی بود. زنان در مسیرهای منتهی به حرم مطهر امام رضا (ع) تجمع کردند و اعتراض خود را نشان دادند. نقش بانوان حوزوی و ارتباطشان با علما، و همچنین حمایت خانواده‌ها، باعث شد این حرکت شکل جمعی و گسترده‌ای به خود بگیرد.

رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد افزود: علت کم‌پرداخته شدن این رویداد در تاریخ و رسانه‌ها، هم مسائل امنیتی و هم بی‌توجهی تاریخی به کنشگری‌های زنانه بود. حتی چند روز پس از واقعه، تنها چند گزارش کوتاه در روزنامه‌ها منتشر شد و موضوع عملاً رسانه‌ای نشد.

زنانی که تاریخ و هویت را بازسازی کردند

وی با اشاره به ابعاد فرهنگی و تمدنی قیام ۱۷ دی گفت: این حرکت فقط بعد مذهبی نداشت، بلکه بخشی از اعتراض زنان به تحمیل تغییرات فرهنگی و تلاش برای نابودی هویت چندین هزار ساله آنان بود. زنان مشهدی با حضور در میدان، نه تنها حق انتخاب خود در پوشش را باز پس گرفتند، بلکه فرزندان و جامعه را نیز به مشارکت در دفاع از هویت و حقوق اجتماعی ترغیب کردند.

سلیمی ادامه داد: متأسفانه این زنان با باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستگیر شدند، اما پس از تحصن در منازل علما و پیگیری خانواده‌ها، آزاد شدند. امروز بازخوانی این قیام نشان می‌دهد که زنان مشهدی همیشه بصیر و فعال در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده‌اند و می‌توانند الگوی زن مسلمان توانمند در سطح ملی و بین‌المللی باشند.

رئیس کمیسیون ویژه بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد تأکید کرد: هدف ما بازخوانی این واقعه پس از ۹۰ سال است تا نهادهای فرهنگی و دانشگاهی نسبت به نقش زنان در تاریخ حساس شوند و گفتمان زن و جامعه شکل گیرد. سلسله نشست‌هایی از ۱۷ دی تا بهمن ماه در این زمینه برگزار خواهد شد تا نه تنها به الگوسازی برای دختران امروز کمک شود، بلکه نقش زنان در همه عرصه‌ها برجسته شود.