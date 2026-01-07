به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال پیشکسوتان خراسان رضوی با عملکردی شایسته در مرحله مقدماتی، به جمع چهار تیم برتر دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور جام اساتید والیبال (محمود محب و عزیز پرتوی) راه یافت.

مرحله نهایی این رقابت‌ها با حضور ۹ تیم در دو گروه برگزار شد و تیم خراسان رضوی در گروه ب، در کنار تیم‌های توابع تهران، همدان، فارس و آذربایجان شرقی به میدان رفت. در پایان دیدارهای مرحله مقدماتی، خراسان رضوی به همراه تیم توابع تهران با کسب رتبه‌های برتر جدول، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

بر این اساس، تیم خراسان رضوی در مرحله نیمه‌نهایی که پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه برگزار می‌شود، به مصاف تیم گلستان خواهد رفت.

دیدارهای رده‌بندی و فینال این دوره از مسابقات نیز روز جمعه ۱۹ دی‌ماه برگزار می‌شود تا جایگاه نهایی تیم‌های برتر مشخص شود.