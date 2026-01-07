به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا حسینی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری کنگره شهدای غریب در اسارت بیان کرد: بنیاد شهید خوزستان در راستای برگزاری کنگره شهدای غریب در اسارت، براساس وظایف محوله و ماموریت‌هایی که ستاد کنگره در مرکز بر آن محول کرده، برنامه ریزی هایی داشته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان مهم‌ترین اقدامات را شناسایی و ثبت اسامی شهدا اعلام کرد و گفت: با همکاری ستاد کنگره شهدای غریب در استان حدود ۱۷۶ شهید غریب در اسارت شناسایی شده و اخیراً ۲۱ شهید دیگر در جاده‌های متصل به شهرهای مرزی خوزستان شناسایی شده که اطلاعات آنها در حال تکمیل شدن است.

وی با اشاره به انتشار آثار و مستندات شهدای غریب اظهار کرد: با ۱۷۵ نفر از هم‌رزمان شهدا مصاحبه انجام و ماحصل روایت‌ها در قالب کتاب منتشر شده تا در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و ضبط شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان ادامه داد: برگزاری یادواره‌ها و اجلاسیه استانی شهدای غریب نیز آبان ماه ۱۴۰۳ در اهواز برگزار شد که جز بهترین یادواره‌های کشور شناخته شد و مورد تأیید اعضای کنگره شهدای اسارت قرار گرفت.

حسینی محور چهارم را تکریم و دیدار خانواده معزز شهدا برشمرد و بیان کرد: هم رزمان شهدای غریب و همکاران ما برای تکریم نزد خانواده شهدا می‌روند که همچنان ادامه دارد و سبب شد آثار باقی مانده از شهدا جمع آوری شود.

وی عنوان کرد: در مراسم‌ها و یادواره‌ها تلاش می‌شود راویان به بیان خاطرات خود بپردازند تا مظلومیت آزادگان و شهدا در زمان اسارت نشان داده شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان اظهار کرد: همچنین برنامه‌های فرهنگی و هنری اجرا شد که آزادگان در این زمینه همکاری‌های فراوان داشتند. اجرای مسابقات فرهنگی و هنری با این موضوع نیز برگزار شد و ادامه دارد.

حسینی گفت: عطر افشانی و گلباران مزار شهدا با حضور خانواده شهدا در همه شهرستان‌ها، تبلیغات محیطی، برگزاری اردوهای فرهنگی و هنری و روایتگری در مدارس از دیگر برنامه‌های اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته این حوزه در اربعین سال گذشته اظهار کرد: یادواره شهدای غریب در اسارت در مرز شلمچه برگزار شد که مورد استقبال زائران قرار گرفت. همچنین عکس شهدا به هم رزمان و زائران داده شد تا به نیابت از آنها زیارت داشته باشند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان ادامه داد: کتابی تحت عنوان فرهنگ نامه شهدای غریب در اسارت شامل اطلاعات آماری، زندگی نامه و تصاویر ۱۷۶ شهید تهیه و تدوین شده است؛ برای هر شهید تدوین کتابچه در نظر گرفته شده که تاکنون سه کتاب به صورت ویژه کار شده است.

حسینی با بیان اینکه در حین انجام کار شهدای شاخصی شناسایی شده‌اند، افزود: یکی از این شهدا اسیری بود که رژیم بعث از آنها خواسته بود لباس رزم برتن کنند و همراه آنها به جنگ بیایند اما این اسرا امتناع کرده و به دستور صدام ملعون جلو چشم خانواده‌هایشان به شهادت رسیدند؛ ساخت فیلم و سریال از خاطرات همرزمان این شهدا می‌تواند روایت مظلومیت اسرا و رزمنده‌های دفاع مقدس و معرفی به نسل جوان باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.