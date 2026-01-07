به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتب شهدای غریب در اسارت استان خوزستان عصر امروز چهارشنبه با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، معاونین اداره کل و جمعی از آزادگان رونمایی شد.

کتاب «فرهنگنامه جامع شهدای غریب اسارت استان خوزستان» مجموعه اطلاعاتی از عکس، زندگی نامه و اطلاعات آماری ۱۷۶ شهید غریب در اسارت شناسایی شده است که به سرپرستی محمدرضا مروانی تجمیع و تدوین شده است.

همچنین کتاب‌های «به خاطر مداد» ویژه شهید محمد فرخی‌زاد، «پاسدار دوله‌تو» ویژه شهید صفرعلی لاری زاده و «تنهای تنها» ویژه شهید محمدرضا سبحانی به قلم علی صافی و مهدی غفارزاده به تحریر در آمدند.

تألیف کتاب‌ها ویژه دانش آموزان و مخاطبان عام است؛ تدوین زندگینامه داستانی دیگر شهدا نیز در دست اقدام است.