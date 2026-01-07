  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

تغییر در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

تبریز-با حکم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، طاها علوی سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طاها علوی سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی شد.

پیش از این عیسی اروج زاده، تصدی مدیرکلی این اداره را بر عهده داشت.

