زلزله ۴.۱ ریشتری گلمورتی سیستان و بلوچستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ زلزلهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ده کیلومتری از سطح زمین، منطقه گلمورتی شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
این زلزله تا کنون تلفات جانی و مالی نداشته است.
زاهدان - زلزله ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ده کیلومتری از سطح زمین، منطقه گلمورتی استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ زلزلهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر در عمق ده کیلومتری از سطح زمین، منطقه گلمورتی شهرستان دلگان استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
این زلزله تا کنون تلفات جانی و مالی نداشته است.
نظر شما