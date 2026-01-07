همتی: حوادث ملکشاهی با جدیت در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی شامگاه چهارشنبه در ارتباط تلفنی با صدا و سیما مرکز ایلام در سخنانی با اشاره به حوادث اخیر در شهرستان ملکشاهی تأکید کرد: بررسی‌های لازم توسط گروه‌های اعزامی در حال انجام است و هیچ‌گونه کوتاهی یا ندانم‌کاری از سوی مسئولان بدون برخورد قانونی نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه فردا جلسه‌ای در استان برگزار خواهد شد، افزود: ما نظارت کامل داریم و هرگونه قصور از سوی هر بخش یا مسئولی مطابق قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

همتی ضمن قدردانی از نیروهای نظامی و انتظامی، از مردم خواست در کنار این نیروها با آرامش و همکاری عمل کنند و گفت: این نیروها از دل همین مردم هستند و همانند مردم با مشکلات اقتصادی و سختی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. ما جدایی میان مردم و نیروهای مسئول نمی‌بینیم.

نماینده مردم ایلام با تأکید بر حفظ آرامش و صبوری جامعه خاطرنشان کرد: به عنوان خادم کوچک مردم استان ایلام، جان خود را فدای مردم عزیز می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد حقی ضایع شود. هرچند گاهی در حوادث ممکن است فردی بی‌گناه دچار آسیب شود و نگرانی خانواده‌ها را به دنبال داشته باشد، اما تلاش ما جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دیگر شاهد چنین حوادثی در استان نباشیم و همه بخش‌ها با همدلی و همکاری برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش کنند.