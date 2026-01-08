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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

۱۳ مصدوم در پی برخورد کامیون با ۵ وسیله نقلیه در جنوب سیدنی

۱۳ مصدوم در پی برخورد کامیون با ۵ وسیله نقلیه در جنوب سیدنی

پس از برخورد یک کامیون با پنج وسیله نقلیه در جاده‌ای اصلی که شهر ولونگونگ را به جنوب غربی سیدنی متصل می‌کند، ۱۳ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، شرکت پخش استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای اورژانس حوالی ظهر به وقت محلی به محل حادثه فراخوانده شدند.

به گفته یک مسئول، مردی که در حال رانندگی با خودروی بود، دچار حادثه پزشکی شد و به سمت مخالف جاده منحرف شد. یک تریلر نیمه‌خودکار در جهت مخالف، با آن برخورد کرد سپس به گاردریل برخورد کرد و در مجموع با پنج خودرو تصادف کرد.

۱۳ نفر توسط امدادگران در محل حادثه مورد معاینه قرار گرفتند که ۵ نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند. راننده مرد ۳۸ ساله یکی از خودروها به شدت مجروح شده و با هواپیما به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 6717470

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