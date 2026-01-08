دیدار معاون وزیر خارجه سعودی با رئیس شورای حاکمیتی سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیت انتقالی و فرمانده کل نیروهای مسلح سودان روز چهارشنبه در بندر پورت‌سودان با «ولید الخریجی» معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سودان (سونا)، الخریجی در این دیدار، آرزوی صلح و امنیت پایدار در سودان را از جانب سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن سلمان پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی به البرهان ابلاغ کرد.

البرهان هم از پادشاه و ولیعهد سعودی به خاطر توجه و علاقه‌شان به حفظ صلح و ثبات در سودان تشکر و به روابط تاریخی و برادرانه‌ای که دو ملت سودان و سعودی را به هم پیوند می‌دهد، اشاره کرد.

رئیس شورای حاکمیتی سودان همچنین از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به خاطر آنچه او «توجه به مسئله سودان و تلاش‌هایش برای توقف جنگ و برقراری صلح» خواند، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری سونا، در این دیدار علاوه بر اوضاع فعلی منطقه، طرح صلح مورد حمایت ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور آمریکا که با هدف رسیدگی به بحران سودان و برقراری صلح در این کشور ارائه شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار همچنین به «ترتیبات جاری برای برگزاری شورای هماهنگی راهبردی بین عربستان و سودان که از حمایت رهبری دو کشور برخوردار است» پرداخته شد.

خبرگزاری عربستان سعودی (واس) هم گزارش داد که در جریان دیدار مقام های ارشد سعودی و سودانی، تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در سودان به گونه‌ای که امنیت و ثبات آن را تضمین کند و وحدت و نهادهای قانونی‌اش را حفظ کند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.