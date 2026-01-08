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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

۲۰۰ تن مرغ در لرستان توزیع می‌شود؛ توزیع ۹۵ تن روغن

۲۰۰ تن مرغ در لرستان توزیع می‌شود؛ توزیع ۹۵ تن روغن

خرم‌آباد - معاون استاندار لرستان با اشاره به توزیع ۲۰۰ تن مرغ منجمد در این استان طی فردا، گفت: همچنین امروز ۹۵ تن روغن خوراکی در استان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در سخنانی از توزیع ۲۰۰ تن مرغ منجمد به قیمت کیلویی ۱۴۰ هزار تومان در سطح شهرستان‌های استان خبر داد.

وی گفت: این مقدار گوشت مرغ فردا ۱۸ دی‌ماه در سطح استان توزیع می‌شود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: باتوجه‌به افزایش قیمت نهاده‌های دامی که عمدتاً از خارج وارد می‌شوند و حذف ارز ترجیحی این نهاده‌ها، برای رفاه حال شهروندان فردا ۲۰۰ تن مرغ منجمد باقیمت ۱۴۰ هزار تومان در اختیار هم استانی‌های عزیز قرار می‌گیرد.

امیدی با بیان اینکه فردا علاوه بر توزیع ۲۰۰ تن مرغ منجمد، میزان حدود ۳۰۰ تن مرغ در سطح استان کشتار می‌شود، گفت: در زمینه گوشت مرغ، لرستان یکی از استان‌های تولیدکننده کشور است که مصرف روزانه استان حداکثر ۱۸۰ تن مرغ در روز است.

وی با اشاره به توزیع ۹۵ تن روغن خوراکی طی امروز در سطح استان، افزود: طی روزهای گذشته شاهد کمبود روغن خوراکی در سطح استان بودیم که با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده، مجوز توزیع ۳۱۵ تن روغن اخذ شد و امروز میزان ۹۵ تن آن بین شهرستان‌ها توزیع و پخش شد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تأکید کرد: مشکل کمبود روغن در کل کشور رفع شده است و بر اساس مصوبات تنظیم بازار کشور، روغن خوراکی توزیع شده باقیمت جدید عرضه می‌شود.

کد مطلب 6717583

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