تزریق ۱۰۰ میلیارد تومانی به پروژه مرمتی موزه بزرگ یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران ضمن ابلاغ پیام رئیسجمهور به مردم یزد، این استان را خورشید تمدنی خواند که نوری فراتر از مرزهای ایران را منعکس میکند.
وی با اشاره به جایگاه منحصربهفرد یزد در مثلث طلایی میراث فرهنگی ایران، تأکید کرد: این شهر فراتر از یک سازه خشتی است و دارای روحی زنده است که عامل اصلی جذب گردشگران بینالمللی، بهویژه اروپاییها، به هویت اصیل آن میباشد.
وزیر میراث فرهنگی در این سفر بر اهمیت معرفی ظرفیتهای ناشناخته یزد گفت: نتوانستیم به فرزندان جوانان و دانش آموزان این ظرفیتها را معرفی کنیم و باید به نسل جوان از طریق سیستم آموزشی این ظرفیت بالقوه را معرفی کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: آموزش فرهنگ و میراث یزد باید در مدارس و دانشگاهها نهادینه شود و بیاموزند تا نسل جدید احساس غرور کنند به زیستن در این دیار افتخار کنند. چرا که یزد فراتر از بنا و خشت است روح دارد و با انسان ارتباط برقرار میکند.
صالحی با اشاره به علاقهمندی گردشگران اروپایی به شهر یزد دلیل اصلی را، تاریخ، فرهنگ، معماری و سنتهای یزد دانست و گفت: مردان سخت کوش، انسانهای قانع و مهمتر از همه تاریخ و تمدن افتخارآمیز این شهر عامل علاقهمندی گردشگران اروپایی به یزد است.
وی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته ادامه داد: موزه یزد باید زودتر فعال شود و تصمیم گرفتیم، وزارت میراث، استانداری و دفتر نماینده مردم یزد در مرحله اول ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کنیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: همچنین، بنای سیدرکن الدین و در راستای احیای بافت تاریخی، مرمت بناهای ارزشمند مربوط به دوره تیموری که نمونههای مشابه آن در کشور نادر است، در دستور کار استانداری قرار گرفت. علاوه بر این، برای بازسازی مجموعه تاریخی شمسالدین نیز تدابیر لازم اندیشیده شد.
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