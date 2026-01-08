سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، در تداوم سفرهای استانی هفتگی و با هدف پایش میدانی پروژه‌های میراثی، مرمتی و سرمایه‌گذاری، صبح امروز پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد استان یزد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر میراث‌فرهنگی در نخستین بخش این سفر، از بازار شهر جهانی زیورآلات سنتی و پروژه مرمتی بازار تاریخی یزد بازدید خواهد کرد؛ بازدیدی که باهدف صیانت از میراث زنده، تقویت اقتصاد هویت‌محور و حمایت از صنایع‌دستی بومی انجام می‌شود.

بازدید از پروژه موزه بزرگ یزد، پروژه مرمت و احیای برج و باروی تاریخی شهر، مرمت آرایه‌های معماری بقعه تاریخی سید رکن‌الدین و همچنین قنات جهانی زارچ به‌عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی آب در تمدن ایرانی، از دیگر برنامه‌های این سفر است.