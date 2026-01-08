به گزارش خبرنگار مهر، رسول اسماعیل‌زاده ظهر پنجشنبه در جریان سفر مسئولان ارشد کشور ومدیر عامل شرکت توانیر به شهرستان گرمی اظهار کرد: در سال گذشته در شمال‌غرب کشور حدود ۴ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیاز مصرف داشتیم.

وی افزود: نیاز مصرف برق استان اردبیل حدود ۴۲۰ مگاوات برآورد شده است، در حالی که ظرفیت منصوبه انتقال و فوق‌توزیع موجود بیش از ۱۰ برابر نیاز مصرف و میزان تولید نیز تقریباً سه برابر مصرف استان است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان بیان کرد: این شرایط، بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و دامپروری استان فراهم کرده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون پروژه‌هایی با اعتباری حدود ۴.۵ همت در سطح استان در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسند.

در جریان این سفر، نمایندگان استان همچنین پروژه پست ۱۳۲ کیلوولت شهرستان انگوت را کلنگ‌زنی کردند. ظرفیت پیش‌بینی‌شده بار این پست در حال حاضر ۳.۵ مگاوات است که طی دو سال آینده به ۵ مگاوات افزایش خواهد یافت.

این پروژه شامل احداث خط دو مداره ۱۳۲ کیلوولت به طول ۳۲ تا ۳۶ کیلومتر تا نزدیک‌ترین پست انتقال منطقه (پست نصیرلو) است و ترانسفورماتور ۶۳/۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۱۵ مگاولت‌آمپر نصب خواهد شد. در فاز بعدی، پست به سطح ولتاژ ۱۳۲/۲۰ کیلوولت ارتقا خواهد یافت.

اجرای این پروژه موجب افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش افت ولتاژ و ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و دامپروری در منطقه خواهد شد. مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای اجرای پروژه ۲۴ ماه اعلام شده است.