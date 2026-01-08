پیشرفت ۸۵ درصدی صحن عقیله؛ رونق اقتصاد و هنر ایرانی در عتبات

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو، جانشین رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، با حضور در برنامه زنده «صبح بخیر ایران» شبکه یک سیما، به ابعاد کمتر گفته‌شده حرکت عظیم مردمی، مهندسی و فرهنگی در توسعه عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: ایت حرکت بزرگ به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، نام ایران را در کنار زیارت عتبات عالیات به چشم جهانیان نشاند.

نامجو با تشریح دستاوردها، رویکردها و ابعاد راهبردی فعالیت‌های این ستاد به نقش بی‌بدیل شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شکل‌گیری و تثبیت جایگاه ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات بدون نام سردار سلیمانی شناخته‌شده نیست. این شجره طیبه به همت ایشان به بار نشست و امروز ثمرات آن را مردم ایران و جهان اسلام می‌بینند.

وی با نقل جمله‌ای ماندگار از حاج قاسم سلیمانی افزود: ایشان می‌فرمودند ستاد بازسازی عتبات عالیات کاری کرد که زائران جهان، در کنار زیارت قبور ائمه اطهار، ایران را نیز ببینند؛ این جمله، فلسفه وجودی این حرکت بزرگ را به‌خوبی بیان می‌کند.

افتتاح صحن حضرت زهرا (س) و افتخار ملی در نجف اشرف

جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، افتتاح صحن حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در نجف اشرف را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ماه‌های اخیر برشمرد و تصریح کرد: این صحن عظیم با همکاری برادران عراقی و با همت مردم ایران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب کشور به سرانجام رسید. این پروژه جلوه‌ای از همدلی ملت‌ها و نماد کار جمعی مؤمنانه است.

وی ضمن قدردانی از نقش رسانه ملی در انعکاس این تلاش‌ها گفت: صداوسیما نقش مهمی در دیده‌شدن زحمات مردم ایران داشته و ما قدردان این همراهی هستیم.

صحن حضرت زینب (س)؛ معماری ایرانی در قلب کربلا

مهندس نامجو با اشاره به پروژه صحن حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در کربلای معلی اظهار کرد: این صحن که عراقی‌ها آن را صحن عقیله می‌نامند، امروز به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۵ درصد رسیده و از نظر معماری و طراحی، پروژه‌ای شاخص و کم‌نظیر محسوب می‌شود.

وی افزود: طراحی این مجموعه توسط دکتر خان‌محمدی، استاد دانشگاه صنعت، در قالب یک رقابت بین‌المللی انجام شد و طرح ایرانی توانست در عراق برنده شود؛ این افتخاری بزرگ برای مهندسی کشور است.

به گفته نامجو، تنها ۵ هکتار از مجموع طرح ۴۰ هکتاری اطراف حرم امام حسین (ع) در اختیار صحن حضرت زینب (س) قرار گرفته، اما همین بخش به الگویی از معماری مفهومی و هویتی تبدیل شده است.

مرزهای دانش مهندسی؛ دیوار آب‌بند با فناوری سدسازی

جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات با اشاره به چالش‌های فنی پروژه‌های کربلا خاطرنشان کرد: به‌دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی در کربلا، برای نخستین‌بار از فناوری هیدروفریز که عمدتاً در پروژه‌های سدسازی کاربرد دارد، استفاده کردیم و یک دیوار آب‌بند پیرامون صحن ایجاد شد. این یعنی ما در این پروژه‌ها دقیقاً در مرز دانش مهندسی حرکت کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: ساخت مجموعه‌ای چهارطبقه در چنین شرایط زمین‌شناسی، نمونه‌ای کم‌نظیر از مهندسی نوین ایرانی در سطح منطقه است.

پویش مردمی «کاشی» و گردش اقتصادی در داخل کشور

نامجو با اشاره به استقبال گسترده مردم از پویش مردمی «کاشی» گفت: مشارکت مردم در این پویش، صرفاً یک کمک مالی نیست؛ این سرمایه در داخل کشور به گردش درمی‌آید، در اختیار هنرمندان، کاشی‌کاران، آینه‌کاران و کارگران ایرانی قرار می‌گیرد و به اشتغال و رونق اقتصادی منجر می‌شود.

وی افزود: یکی از برکات ستاد بازسازی عتبات عالیات این است که هم‌زمان با خدمت‌رسانی به زائران، چرخ اقتصاد هنر و صنعت ایرانی را نیز به حرکت درمی‌آورد.

جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در پایان با تأکید بر نقش این پروژه‌ها در تسهیل خدمات‌رسانی به زائران، به‌ویژه در ایام اربعین، تصریح کرد: اگر این فضاها و صحن‌ها ایجاد نمی‌شد، مدیریت جمعیت میلیونی اربعین عملاً ممکن نبود. این دستاورد، نتیجه همکاری صمیمانه مردم ایران و عراق است؛ نه ایرانی‌ها به‌تنهایی و نه عراقی‌ها بدون همدلی، قادر به تحقق آن نبودند.