پیکرهای مطهر دو شهید مدافع امنیت به حرم مطهر بانوی کرامت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیکرهای مطهر عباس اسدی و مهدی قاسمی از شهیدان فراجای قم که شامگاه پنجشنبه در خیابان آذر قم به دست اغتشاشگران تروریست به درجه رفیع شهادت نائل آمدند پس از تشییع از خیابان طالقانی به حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) رسیدند.

در مراسم تشییع شهدای وطن هزاران نفر از اقشار مختلف مردم قم حضور داشتند و جمعیت تشییع کنندگان به اندازه‌ای بود که مسیر کوتاه امامزاده موسی مبرقع تا حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) بیش از یک ساعت و نیم به طول انجامید.

تشییع کنندگان پرچم‌های مقدس ایران اسلامی و تصاویر امام و رهبری را دست داشتند و از اقدامات خراب کارانه اغتشاشگران در کشور اعلام انزجار کردند.

مردم انقلابی قم در مسیر تشییع شهدای مدافع وطن شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافق مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر منافقین و اشرار» سر دادند.

تشییع کنندگان با سر دادن شعار «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» بار دیگر با ولایت فقیه و نایب امام زمان (عج) تجدید بیعت کردند.

پیکرهای مطهر این دو شهید گرانقدر پس از ورود به حرم بانوی کرامت گرد مضجع شریف دخت موسی بن جعفر (ع) طواف داده شد.

مردم انقلابی شهر مقدس قم با سر دادن شعائرهای «نیروی انتظامی تشکر تشکر» از مجاهدت‌های سربازان وطن در برقراری نظم و امنیت تقدیر کردند.

تشییع کنندگان همچنین بر لزوم شناسایی مسببان شهادت این دو شهید مدافع امنیت در قم تاکید کردند و از دستگاه قضائی درخواست کردند تا با اقتدار و بدون مماشات با اشرار برخورد کنند.

آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بر پیکرهای مطهر شهیدان عباس اسدی و مهدی قاسمی اقامه نماز کرد.