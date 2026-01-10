روایت مهر از هتک حرمت اماکن مذهبی توسط آشوبگران در قشم

به گزارش خبرنگار مهر، طی دو شب گذشته، جمعی از عوامل اغتشاش‌گر و ناامن کننده در شهر قشم دست به اقداماتی زدند که موجب اخلال در نظم عمومی و خسارت به اماکن عمومی شهر قشم شد.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، آشوبگران از محل آغاز تجمعات به سمت کلانتری ۱۱ حرکت کنند و در حالی که مسلح بودند با ممانعت پلیس روبرو شدند.

آشوبگران و اخلال گران امنیت در اقدامات منزجر کننده به مهدیه شهدای گمنام شهر قشم حمله کرده و آن را آتش زدند.

همچنین این افراد با حمله به دادسرای شهرستان قشم، به ساختمان دادسرا آسیب زده و آن را آتش زدند.

آسیب به سطل آشغال‌ها، امکانات عمومی شهری و تابلوها و حمله به بانک‌ها و شکستن شیشه‌های بانک‌ها و تلاش برای آتش زدن آن‌ها از دیگر اقدامات آشوبگران بود.

در شهر درگهان نیز تلاش‌های زیادی برای بر هم زدن نظم عمومی انجام شد و خسارات زیادی به نقاط مختلف شهر وارد شد.

آشوبگران در درگهان به حوزه بسیج نبی اکرم (ص) حمله کرده و آن را آتش زدند.

عوامل مخل نظم و امنیت در روستای سلخ قشم نیز تلاش کرده بودند تا نظم عمومی را به هم بزنند که با ورود به موقع مردم و جامعه محلی اجازه عرض اندام به آشوبگران داده نشده است.

در مقابله با آشوبگران تنی چند از عوامل انتظامی و مدافعان امنیت مجروح شده‌اند.