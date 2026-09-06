جزئیات عرضه کشنده و کامیون FAW سیبا موتور؛ تحویل فوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، شرکت سیبا موتور، از زیرمجموعههای گروه بهمن، شرایط جدید فروش نقدی دو محصول تجاری خود شامل کشنده و کامیون کمپرسی فاو ۴۶۰ را برای مشتریان نهایی در شهریورماه ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.
این طرح با تحویل فوری است که از نیمه دوم شهریورماه آغاز میشود.
در این مرحله کشنده جفت محور فاو ۴۶۰ (مدل ۱۴۰۴): با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان و کامیون کمپرسی جفت محور فاو ۴۶۰ (مدل ۱۴۰۴) با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۴۷۸ میلیون تومان عرضه میشود.
متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۶ شهریور تا ساعت ۱۶ پنجشنبه ۱۴۰۵ روز ۲۶ شهریور یا تکمیل ظرفیت، با مراجعه به سامانه فروش گروه بهمن به آدرس Sale.Bahman.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
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