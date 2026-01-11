حضور پرشور مردم در تظاهرات ۲۲ دیماه باعث تضمین امنیت ایران است

حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جنایت های چند روز اخیر اغتشاشگران و سواستفاده از اعتراض های اقتصادی مردم اظهار کرد: متاسفانه اغتشاشگران جنایت هایی را مرتکب شدند که مثل آن را قبلاً از گروه های تروریستی مانند داعش دیده بودیم.

وی با اشاره به اینکه مردم اعتراض کننده وقتی جنایت‌های بعضی از افراد نفوذی این اعتراضات را دیدند خود را کنار کشیدند، ابراز کرد: با جداشدن مردم از این عده نیروهای امنیتی راحت تر توانستند اغتشاشگران را شناسایی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با اشاره به تجمع سراسری دوشنبه ۲۲ دیماه در سراسر ایران تصریح کرد: این تظاهرات به منظور محکوم سازی جنایت های داعش‌گونه چند روز اخیر انجام می‌شود.

وی با اشاره به حمایت و اعتراف مستقیم استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی از این اغتشاشگران خاطرنشان کرد: دستگاه قضا باید با شدیدترین شکل ممکن با این اغتشاشگران برخورد کند.

حجت الاسلام بصیرتی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در تظاهرات ۲۲ دی‌ماه تضمین امنیت ایران را عرصه های مختلف ملی و بین المللی در بر دارد، گفت: از همه مردم دعوت می‌کنیم در این تظاهرات حضور پرشور داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی دیگر از اقدامات دست‌نشانده های آمریکا و اسرائیل در شب های گذشته در تعرض به مساجد و قرآن افزود: این اقدامات دیگر نه یک اعتراض ساده اقتصادی و معیشتی بلکه یک برنامه از پیش تعیین‌شده توسط نظام استکبار و عوامل دست نشانده آنها بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با بیان اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم در ۱۹ دیماه حجت را بر همه تمام کرد، اظهار کرد: مردم با حضور در تظاهرات ۲۲ دیماه نشان خواهند داد که با وجود تمام مشکلات همانند ۴۷ سال پیش از نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت می کنند.