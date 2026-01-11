مسیرهای راهپیمایی محکومیت اقدامات تروریستی در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان در اطلاعیهای مسیرهای راهپیمایی محکومیت اقدامات تروریستی عوامل آمریکایی - صهیونیستی را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه مسیرها به شرح زیر است؛
بندرعباس: ساعت ۱۴ میدان دانشگاه آزاد تا چهارراه نخل ناخدا
میناب: ساعت ۱۴ بعد ازظهر از میدان شهدا - خیابان شهید جهانگیر امینی تا چهارراه ولایت
قشم: ساعت ۱۵ بعداز ظهر از میدان شهید سلیمانی به سمت امامزاده سید مظفر و گلزار شهدا
بشاگرد: ساعت ۱۴ بعدازظهر سردشت گلزار شهدای گمنام به سمت مسجد جامع
بوموسی: بعداز نماز مغرب و عشا از مسجد جامع تا ناحیه مقاومت بسیج
هرمز: ساعت ۱۰ صبح گلزار شهدا تا یادمان شهدای گمنام
رودان: ساعت ۱۰ صبح میدان امام خمینی به صورت تجمع
جاسک: ساعت ۱۰ صبح میدان امام خمینی به صورت تجمع
بستک: ساعت ۱۲:۳۰ ظهر مسجد امام علی به صورت تجمع
پارسیان: ساعت ۱۰ صبح میدان ولیعصر به صورت تجمع
حاجی آباد: ساعت ۱۱ جلوی مسجد جامع به صورت تجمع
بندرلنگه: ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه بعدازظهر مسجد جامع به صورت تجمع
توکهور و هشتبندی: ساعت ۱۴ بعدازظهر از بخشداری تا مسجد جامع
کیش: ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه بعدازظهر از مسجد امام رضا تا مسجد ثامن الائمه
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