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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

قطعی ۴۸ ساعته آب شرب در سردشت و ۸ روستای بشاگرد از سه‌شنبه

قطعی ۴۸ ساعته آب شرب در سردشت و ۸ روستای بشاگرد از سه‌شنبه

بندرعباس-اداره آب و فاضلاب بشاگرد با صدور اطلاعیه ای از قطعی آب شرب شهر سردشت و هشت روستای این شهرستان از صبح روز سه‌شنبه نهم تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه، بر اثر شکستگی خط انتقال آب جگین به بشاگرد در محدوده رودخانه یاماهی، جریان آب شرب مشترکان شهر سردشت، شهرک های امام خمینی، ولیعصر، امام حسین و روستاهای وی، چوخون، جگدان، دازکا، علی‌آباد، اهون، گروغ و دهندر شه بابک به مدت ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.

عملیات تعمیرات از ساعت ۶ بامداد سه شنبه آغاز و تیمهای فنی آبفا در محل حادثه مستقر شده اند. مدیریت بحران شهرستان نیز برای تأمین آب سیار مناطق آسیبدیده هماهنگی‌های لازم را انجام داده است.

روابط عمومی اداره آب و فاضلاب بشاگرد در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از مردم شریف منطقه و قدردانی از همکاری و صبوری آنان، از مشترکان خواست با مدیریت مصرف و استفاده بهینه از مخازن ذخیره منازل، مجموعه را در تسریع روند بازسازی یاری کنند.

کد مطلب 6874430

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