راهپیمایی شبانه مردم قم در سومین شب پیاپی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هزاران نفر از مردم ولایتمدار و انقلابی شهر مقدس قم با برپایی راهپیمایی مردمی و خودجوش در سومین شب، اقدامات اغتشاشگران تروریست مسلح در نقاط مختلف کشور را محکوم کردند.



اقشار مختلف مردم قم حرکت خود را از امامزاده سید معصوم (س) واقع در انتهای منطقه نیروگاه قم که طی روزهای گذشته کانون حضور اغتشاشگران بوده آغاز کردند.



راهپیمیایان در طول مسیر منتهی به میدان توحقد شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل و مرگ بر منافق و فتنه گر سر دادند و انزجار خود علیه تروریست های مسلح اعلام کردند.



بسیاری از حاضرین در این راهپیمایی تصاویر امام و رهبری و حاج قاسم سلیمانی و پرچم مقدس ایران اسلامی را به همراه داشتند.



حاج مهدی سلحشور، حجت الاسلام محمد میرزامحمدی، حسن مالکی نژاد و هادی خادم الحسینی از مداحان اهل بیت (ع) در این راهپیمایی شعارهای انقلابی سر می دادند و مردم نیز با آنان تکرار می کردند.



ده ها نفر از حاضرین در این راهپیمایی با پوشیدن کفن که بر روی آن نوشته بود لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است در جلوی راهپیمایان حضور داشتند.



راهپیمایان مسیر میدان نبوت، پل امینی بیات تا میدان توحید را طی کردند و همگان در این میدان تجمع کردند و سپس با پخش مداحی ای ایران حاج محمود کریمی با آن هم خوانی کردند.



راهپمیمایان اعلام کردند تا خاموش شدن اتش فتنه در میدان حضور دارند و این حضثر تا چهل روز دیگر در مساجد و اماکن مقدس ادامه خواهد داشت.



تجمع کنندگان از مسئولان قضایی خواستند تا برخورد عبرت آمیزی با اغتشاشگران و آسیب زنندگان به اموال خصوصی و عمومی مردم داشته باشند.