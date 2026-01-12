شکست مجدد استکبار جهانی مقابل مردم ایران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، تلاشهای گسترده از سوی کشورهای استکباری از جمله آمریکا و انگلیس و سگ هار آنها در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی تلاشهایی را برای ضربه زدن به این نظام و انقلاب داشتهاند.
برنامههای مختلف استکبار جهانی نظیر جنگ تحمیلی هشت ساله، ترور، تهدید، تحریم، تهاجم فرهنگی و رسانهای، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جنگ ترکیبی همه جانبه در عرصههای فرهنگی، اقتصادی، نظامی و… تاکنون راه به جایی نبرده است.
مردم با بصیرت و هوشیار ایران اسلامی هر بار که مورد تهاجم نرم و یا سخت دشمن قرار گرفته اند، در عرصه حضور داشته و با مقاومت جانانه خود پش این نظام و ولایت ایستادهاند و اجازه تحقق برنامهها را به دشمن ندادهاند.
طی روزهای گذشته، تهاجم جدید دشمن علیه مردم ایران اسلامی شکل گرفت و دشمن با سو استفاده از اعتراض و مطالبه گری مردم، سعی کرد مسیر را تغییر داده و به سمت اغتشاش و آشوب ببرد.
هر چند که در برخی از نقاط کشور این آشوب و اغتشاش موجب ورود خسارتهای مالی گسترده و به شهادت رسیدن برخی از حافظان امنیت و تعداد از مردم بی گناه از جمله زنان و کودکان شد، ولی مردم خیلی زود حساب خود را از این دشمنان جدا کردند.
مردم نقاط مختلف کشور از جمله مردم بصیر و هوشیار استان بوشهر با شناخت نقشه دشمن، از مسیر آشوب و اغتشاش خارج شدند و به دشمن اعلام کردند که اگرچه نسبت به وضعیت موجود اعتراض دارند ولی به هیچ وجه حاضر نیستند در مسیر ترسیم شده توسط دشمن حرکت کنند.
روز گذشته بوشهر صحنه برگزاری یک راهپیمایی بزرگ، گسترده و پرشور با حضور مردم بود که همه با هم ضمن فریاد مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و مرگ بر فتنهگر، حمایت قاطع خود را از حریم ولایت اعلام و بار دیگر پایبندی خود را به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی فریاد زدند.
دشمن خیال خام دارد
یکی از مداحان بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی برای همه مردم فصلالخطاب است، اظهار کرد: خون بیش از ۲۰۰ هزار شهید برای این نظام نثار شده است و انشالله این نظام به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل خواهد شد.
حمیدرضا فاریابی بیان کرد: دشمن خیال خام دارد که با این کارهای کورکورانه و با این عملیاتهای بچهگانه بتواند خدشهای به این حرکت به سمت قله ظهور ایجاد کند.
وی با بیان اینکه مردم ما مردم بابصیرتی هستند افزود: مردم انقلابی ما قدر نظام و انقلاب و امنیت خود را میدانند و با وجود اعتراضهایی که دارند، به صحنه آمدند بگویند اگر هم ناراضی هستند پشت به رهبر و نظام و خون شهدا نمیکنند.
ملت ایران همیشه دشمن را ناکام میکند
یکی از روحانیون بوشهری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام الهی و علوی است و با این حرکتهای روباهصفتانه هیچ وقت تهدید نمیشود.
حجتالاسلام محمدی بیان کرد: ترامپ و اذناب آنها بدانند که نظام جمهوری اسلامی در واقع نظام الهی است و با این تهدیدها و حرکتهای مرموزانه نمیتوانند راه به جایی ببرند. ملت شریف استان بوشهر در مواقع اینچنینی با قدرت وارد میدان میشوند.
وی تصریح کرد: تا جان در بدن داریم و نفس میکشیم نمیگذاریم ضربهای به این نظام وارد شود و ملت هم نشان دادند که تا آخرین قطره خون پای این انقلاب و رهبری ایستادهاند و جان خود را فدای ایران عزیز میکنیم.
مردم تا پای جان پای ایران هستند
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ایران اسلامی و مردم استان بوشهر همیشه حضوری با بصیرت و هوشمندانه در صحنههای دفاع از نظام و انقلاب دارند.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بیان کرد: دشمنان ما دنبال ایجاد آشوب و گسترش اغتشاش در سطح کشور بودند و با این کارها می خواهند نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضعیف کنند ولی ملت شریف ایران اجازه را به آنها نمی دهد.
وی با اشاره به پایبندی ملت ایران اسلامی به هویت دینی و ملی خود و ایستادگی مقابل استکبار جهانی تصریح کرد: حضور حماسی مردم در صحنه دارای پیامهای بسیار مهمی است که نشان میدهد دشمن نمی تواند با این توطئهها اهداف خحود را محقق سازد.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه همه ما مردم ایران جان خود را فدای کشور میکنیم افزود: رئیس جمهور آمریکا، سران رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای استعماری از آشوب و اغتشاش در ایران حمایت میکنند.
وی با اشاره به اینکه مسئولان باید پاسخگوی مطالبات و اعتراضات مردم باشند خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند از مسیر این مطالبات صحیح کشور ما را به آشوب بکشد و برای ما چالش ایجاد کند.
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