فرماندار سنقروکلیایی: ملت ایران در برابر تهدیدها ایستادگی کرده است

یاور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت ۶۴ شب از آغاز جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: در این مدت مردم با وجود تحمل خسارات و تقدیم شهدا، همچنان با روحیهای استوار در صحنه حضور دارند.
وی با بیان اینکه ملت ایران در طول این روزها با تهدیدها و توطئههای مختلف مواجه بوده است، افزود: این ملت نشان داده که با الهام از فرهنگ عاشورا و سیره اهلبیت (ع)، در مسیر حق حرکت میکند و از سختیها هراسی ندارد.
فرماندار سنقروکلیایی ادامه داد: مردم و مسئولان همواره در کنار یکدیگر پای کار انقلاب بودهاند و این همراهی، عامل اصلی عبور از شرایط دشوار کنونی است.
محمدی با تأکید بر نقش مردم در حفظ و تداوم انقلاب تصریح کرد: مسئولان خود را خدمتگزار مردم میدانند و تا زمانی که در این مسئولیت هستند، در مسیر خدمترسانی و تبعیت از رهنمودهای رهبری حرکت خواهند کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش دارند با فشارها و تهدیدها بر کشور تأثیر بگذارند، اما ملت ایران اجازه نخواهد داد بیگانگان برای سرنوشت این کشور تصمیمگیری کنند.
فرماندار سنقروکلیایی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: با توکل به خداوند و تکیه بر وعدههای الهی، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود و این مسیر با موفقیت ادامه خواهد یافت.
