کتاب کاشی بْرات در کاشان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر کتاب کاشی بْرات که روایتی ناگفته از همدلی جهادگران کاشان و مردم سیستان است در منطقه حسن‌آباد کاشان و بر سر مزار سردار شهید معمار از همرزمان شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور همرزمان این شهید از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران و اصفهان و کاشان برگزار شد.

این برنامه که با همت حوزه هنری انقلاب کاشان برگزار شد به بازخوانی خاطرات همدلی و ایثار جهادگران کاشانی با مردم سیستان و بلوچستان در دهه ۶۰ پرداخته شد.

در این برنامه، احسان قائدی رئیس حوزه هنری چهار محال و بختیاری، بر اهمیت حفظ و بازخوانی حافظه تاریخی مردم و ضرورت روایت صادقانه از روزهای جهاد و خدمت در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: این خاطرات تنها روایت گذشته نیستند، بلکه چراغی برای فهم امروز و فردای ما هستند.

کتاب کاشی برات هفتمین کتاب از ۲۷ کتاب کنگره ملی شهدای کاشان در ۱۵۰ صفحه با تیراژ ۱۰۰۰ در انتشارات ستارگان چاپ شده است.

این کتاب به یاد شهدای مقاومت و شهدای شهرستان کاشان، به‌ویژه شهدای منطقه سیستان و بلوچستان و شهیدان عزیز کاشانی که در حملات تروریستی سال ۹۷ به شهادت رسیدند، نگاشته شده است.

سرهنگ پاسدار کریم اکبری در حاشیه این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره یک هزار و ۹۰۰ شهید شهرستان کاشان، به ویژه شهدای جبهه مقاومت و شهدای تروریستی اخیر اظهار کرد: نویسندگان این کتاب زحمت زیادی برای نگارش این اثر فاخر کشیدند که از زحمات آنها تشکر می کنیم.

وی ابراز کرد: این کتاب نه تنها به یاد شهدای کاشان، بلکه به یاد رزمندگان و مردم همیشه در صحنه منطقه سیستان و بلوچستان، ایرانشهر و دیگر شهرهای بلوچستان است کارهای فرهنگی و هنری مانند این کتاب‌ها به ما کمک می‌کنند تا همیشه یاد شهدای خود را زنده نگه داریم.