۶۰۰ عنوان کتاب دفاع مقدس و مقاومت در مازندران تالیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد صادقی سنگدهی شامگاه چهارشنبه در آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت «اشک انار» و داستان کوتاه «یوسف» که در مجموعه رفاهی، فرهنگی و ورزشی برق استان برگزار شد، این جشنوارهها را از مهمترین رویدادهای فرهنگی استان برشمرد.
وی با بیان اینکه پانزدهمین دوره این دو جشنواره با حضور شاعران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس و مقاومت در ساری برگزار شد، افزود: در این مراسم از ۳۵ برگزیده جشنوارههای شعر و داستان کوتاه و همچنین چهار داور تجلیل به عمل آمد.
صادقی سنگدهی با اشاره به فعالیت دبیرخانه جشنوارهها از تیرماه تا ۱۵ آبانماه، اظهار کرد: در مجموع ۶۶۰ اثر شعری از ۱۶۶ شاعر مازندرانی و ۱۶۰ اثر داستانی از ۱۰۰ نویسنده مازندرانی به دبیرخانه این دو جشنواره ارسال شد.
معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران از رونمایی ۵۰ عنوان کتاب تولیدی این ادارهکل در آئین اختتامیه خبر داد و گفت: چهار عنوان از این کتابها شامل «اشک انار ۱۵»، «سرباز کوچک ۸»، «چلچلا ۵» و مجموعه داستان کوتاه «یوسف ۱۵» از آثار منتخب این دوره از جشنوارههاست.
وی با اشاره به تولید ۶۰۰ عنوان کتاب دفاع مقدس و مقاومت در استان از سال ۱۳۸۰ تاکنون، تصریح کرد: با افزوده شدن این آثار جدید، شمار کتابهای منتشرشده این ادارهکل به ۶۵۰ عنوان رسیده است. همچنین تاکنون ۱۵۲ عنوان کتاب صوتی در حوزه دفاع مقدس تهیه و منتشر شده است.
صادقی سنگدهی در پایان، محورهای این جشنوارهها را شامل موضوعاتی همچون شهدا و ایثارگران، امنیت، مقاومت ملل، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، عفاف و حجاب، نقش زن در انقلاب اسلامی، مضامین عاشورایی، جهاد تبیین و وقایع معاصر منطقه عنوان کرد.
