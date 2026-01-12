به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۱۰ بهمن و مسیرهای برگشت تا ۱۱ بهمن)، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز سه شنبه ۲۳ دی ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۲ تا ۱۴ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.از ساعت ۱۴ به بعد هم، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.
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