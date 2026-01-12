به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: اتفاقاتی که شامگاه پنجشنبه هفته گذشته رخ داد، حتی برای کسانی که تا آن لحظه در خیابانها حضور داشتند به قدری وحشتناک بود که نتیجهاش را در خیابانهای خلوت جمعه شب و دومین شب فراخوان بلوای ربع پهلوی نشان داد؛ کاهش تقریباً ۹۰ درصدی جمعیت حاضر در خیابانها. اگرچه عمده معترضان به وضعیت اقتصادی از همان روزها و حتی ساعات اولیه تجمعاتشان، صف خود را از هرگونه آشوب و اغتشاش و سوءاستفاده از خواستههای صنفی جدا کرده بودند، اما عدهای تحت تأثیر القائات بیرونی، در صحنه ماندند.
با گذشت حدود یک ساعت از فراخوان اعلامی، اگرچه بیش از پیش و برای بار چندم نشان داد که قاطبه مردم ایران توجهی به شخصیت او ندارند، اما شروع یکباره تخریب و کشتار و وحشیگری هماهنگ در شهرهای مختلف توسط تیمهای تروریستی نشان داد که مخاطب اصلی فراخوان پهلوی برای پنجشنبه و جمعه شب، هرکسی بود، قطعاً مردم نبودهاند.
با شروع آشوبگری افسارگسیخته، هرچه مقابل دست و چشم اغتشاشگران بود، سرنوشتی جز نابودی نداشت. مرکز درمانی، ایستگاه و خودروی آتشنشانی، درخت، بانک، منزل مسکونی، مرکز انتظامی، خودروهای شخصی و عمومی بخشی از آسیبهایی بود که تروریستهای مسلح در شهرهای مختلف کشور بر جا گذاشتند؛ بهطوریکه به گفته شهردار تهران فقط حجم آسیب به تأسیسات و زیرساختهای مربوط به شهرداری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در کنار تخریب اماکن و تأسیسات مختلف شهری، حملات مسلحانه علیه افراد نیز به فجیعترین شکل ممکن در نقاط مختلف کشور توسط تروریستهای مسلح صورت گرفت و از کودک ۳ ساله تا مرد و زن و سرباز پلیس راهور و مأموران پلیس و تعدادی بسیجی به شهادت رسیدند.
در عمل، حجم سنگین و باورنکردنی خشونت و وحشیگری تروریستهای مسلح در شهرهای مختلف ایران از آتشزدن اماکن مذهبی مثل مساجد و حسینیهها و امامزادهها و حتی قبور شهدا، مراکز امدادی، تأسیسات شهری و خدماتی تا حمله به هر انسانی فارغ از لباس و جایگاه او مثل سرباز راهور و پلیس و نیروی امنیتی و مردم عادی و حتی کودک ۳ ساله، یادآور عملیاتهای مهندسی دهه ۶۰ گروهک منافقین در ترور مردم ایران بود، با یک تفاوت؛ تفاوت اصلی اینجاست که منافقین ترورها و کشتار موسوم به «عملیات مهندسی» را نه در ملأعام که در خانههای تیمی انجام میدادند، اما تروریستهایی که هفته گذشته در خیابانهای تهران و دیگر شهرها بودند، بیمحابا هم جنایات خود را انجام دادند و هم از آنها فیلمبرداری کردند.
این اتفاقات نشان داد برخلاف آنچه که تاکنون سلطنتطلبان در رسانههای خود پمپاژ کرده و خود را در تقابل و بهدور از منافقین میدانند و مینامند، اتفاقاً حداقل در وحشیگری و خونخواری و خونریزی قرابتی عجیب و غیرقابل کتمان باهم دارند. قطع عضو بدن، سر بریدن، سوزاندن افراد در آتش، کشتن بانوی پرستار در درمانگاه و هنگام خدمت به مردم، کشیدن بدن نیمهجان یا پیکر شهدا روی زمین، بخشی از اقدامات فجیعی بود که پنجشنبه شب در تهران و برخی شهرها به وقوع پیوست.
سلطنتطلبان در دههای گذشته با صرف هزینههای سنگین و ایجاد شبکههای متعدد رسانهای، برای تطهیر و بازسازی چهره رژیم پهلوی تلاشهای گستردهای کرده بودند تا جنایات گسترده و وحشتناک دربار بهویژه ساواک و در رأس آن «پرویز ثابتی» را از چهره مردم بهویژه نسل جدید ایران پاک کنند و آبرویی تازه برای خود دست و پا کنند، اما اتفاقات این روزها بهویژه حوادث «پنجشنبه خونین ۱۸ دی» نشان داد که رضا پهلوی از پدر و پدربزرگ خود هرچه به ارث نبرده باشد، خوی وحشیگری و خونخواری را به خوبی به ارث برده و حاضر است برای قدرت، همدست با قاتلان مردم ایران از رژیم صهیونیستی تا آمریکا، دست خود را به خون مردم ایران آغشته کند.
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