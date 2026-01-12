به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ مردمی در محکومیت اقدامات تروریستی اغتشاشگران وعوامل آمریکایی-صهیونیستی، امروز دوشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در میدان انقلاب انجام خواهد شد.

هادی زند مدیر ارتباطات وامور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اجرای تمهیدات ویژه، شرایط لازم برای حضور آسان و سریع شهروندان را فراهم کرده است.

وی گفت: هم اکنون مترو در ایستگاه های خط ۴ و تمامی ایستگاه هایی که با خط ۴ تلاقی دارند مانند ارم سبز، آزادی (تقاطع شادمان) دروازه دولت، دروازه شمیران، تئاترشهر و توحید تا پایان مراسم امروز رایگان خواهد بود.