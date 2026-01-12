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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

مترو در ایستگاه‌های خط ۴ امروز رایگان است

مترو در ایستگاه‌های خط ۴ امروز رایگان است

مدیر ارتباطات شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفت: هم اکنون مترو در ایستگاه‌های خط ۴ و همه ایستگاه هایی که با این خط تلاقی دارند تا پایان مراسم تجمع بزرگ مردمی علیه اغتشاشگران رایگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ مردمی در محکومیت اقدامات تروریستی اغتشاشگران وعوامل آمریکایی-صهیونیستی، امروز دوشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در میدان انقلاب انجام خواهد شد.

هادی زند مدیر ارتباطات وامور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با اجرای تمهیدات ویژه، شرایط لازم برای حضور آسان و سریع شهروندان را فراهم کرده است.

وی گفت: هم اکنون مترو در ایستگاه های خط ۴ و تمامی ایستگاه هایی که با خط ۴ تلاقی دارند مانند ارم سبز، آزادی (تقاطع شادمان) دروازه دولت، دروازه شمیران، تئاترشهر و توحید تا پایان مراسم امروز رایگان خواهد بود.

کد مطلب 6719931

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