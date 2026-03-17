حضور یاسوجی های با صلابت و بصیر در میدان هفتم تیر همزمان با سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور مردم ولایی و بصیر یاسوج در کنار هیئت های مذهبی از ساعت ۱۷ در میدان هفتم تیر تجمع کردند و شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر دادند.

مردم شهر یاسوج با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید و سومین رهبر جمهوری اسلامی بیعت خود با اعلام و از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی حمایت کردند.

آنها با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل به دشمن صهیونی-آمریکایی اعلام کردند که نقشه های دشمن در چهارشنبه آخر سال را نقش بر آب می کنند.

همچنین پویش افطاری خیابانی از عصر سه شنبه همزمان با سراسر کشور آغاز شده و هیئت های مذهبی در حال تدارک آن هستند.

همچنین تجمع مردمی همانند شب های گذشته از ساعت ۱۹و ۳۰ دقیقه در خیابان شهر یاسوج و مراکز اصلی شهرهای استان برگزار می شود.