۳۰ میلیارد شیء در دنیا به اینترنت وصل می شود

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، کارشناسان و متخصصان شرکت کننده در دومین روز رویداد هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات و در سومین نشست تخصصی (پنل) این هفته ملی با عنوان «تهدیدات نوین سایبری در سایه هوش مصنوعی» تاکید کردند: استفاده درست یا نادرست از هوش مصنوعی می‌تواند به فرصت یا تهدید علیه داده‌های کشور منجر شود و این تهدید از حریم خصوصی تا اسناد طبقه بندی شده و سری را در برمی‌گیرد.

محمد هادی زاهدی عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این نشست تخصصی هشدار داد که هوش مصنوعی با جمع آوری داده‌ها و اطلاعات از منابع مختلف و تحلیل آنها، ضمن تکمیل اطلاعات خود، بر اساس رفتار شناسی و مهندسی اجتماعی، فریب ایجاد می‌کند.

رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با اشاره به آسیب‌های موجود در حوزه سایبری کشور گفت: ما باید نقاط آسیب‌پذیری امنیت سایبری را، بدون غفلت، به خوبی شناسایی و دسته بندی کنیم که از جمله آنها، آسیب‌پذیری‌های سیستم‌های عامل اندرویدی است.

زاهدی، اینترنت اشیا را از دیگر تهدیدات سایبری در سایه هوش مصنوعی خواند و گفت: پیش بینی شده شده است در آینده نزدیک، سی میلیارد شیء در دنیا به اینترنت متصل شود و این یعنی افشای اطلاعات و داده‌ها به‌خصوص در تجهیزات صنعتی، زیرساختی و نیروگاه‌ها که هم از اینک ردپای هوش مصنوعی در بروز حوادث سایبری و دست کاری داده‌ها و اطلاعات صنعتی مشهود است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، گفت: در کشور ما محصولات خوبی بر مبنای هوش مصنوعی تولید شده است اما هیچیک از آنها تأیید محصول ندارند و به همین دلیل انجمن ملی هوش مصنوعی ایران به کمک سازمان ملی استاندارد، چارچوبی از استانداردهای تولید چنین محصولاتی را تدوین کرده است.

رئیس انجمن ملی هوش مصنوعی ایران با تاکید بر اینکه تا وقتی ما به یک بلوغ قابل اطمینان و دانش کافی برای استفاده فناوری‌های نوین نرسیده‌ایم، استفاده از آنها همچون هوش مصنوعی خطرناک است گفت: ما نباید از هوشمند سازی غافل شده و فقط به هوش مصنوعی پناه ببریم بلکه بهتر است فرآیندها را اصلاح کنیم.

در نشست تخصصی «تهدیدات نوین سایبری در سایه هوش مصنوعی» خانم دکتر مرجان گودرزی عضو هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاربردهای هوش مصنوعی در امنیت سایبری و مخاطرات آن سخن گفت و افزود: در حال حاضر در دنیا، از هوش مصنوعی برای تشخیص و پاسخ به تهدیدات و رخدادهای سایبری، مدیریت آسیب‌پذیری‌ها و سطح حمله دارایی‌های سایبری، تحلیل و پیش بینی حملات و شناسایی و پیشگیری از تقلب استفاده می‌شود.

وی افزود: تحلیل داده‌های امنیتی، احراز هویت و مدیریت دسترسی، مقابله با حملات فیشینگ، امنیت ابری، تحلیل ترافیک شبکه – رفتار کاربران و لاگ‌های سیستم از دیگر کاربردهای هوش مصنوعی در امنیت سایبری است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما باید در ازائه اطلاعات به هوش مصنوعی چه اطلاعات شخصی و چه سازمانی، گمنام سازی کنیم تا افشای اطلاعات صورت نگیرد، اگر چه هوش مصنوعی به ما کمک می‌کند اما در حقیقت در حال ایجاد بانک عظیمی از اطلاعات و داده‌های ماست و برای نمونه بدافزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در حال دورزدن امضای دیجیتال هستند.

میعاد نوریان نصب، مشاور امنیت سایبری هم در نشست تخصصی «تهدیدات نوین سایبری در سایه هوش مصنوعی» گفت: وابستگی کشور ما به سکوهای خارجی به تهدیدی بزرگ برای امنیت سایبری تبدیل و موجب شده است بازیگران تهدیدات خارجی به راحتی ما را شناسایی و تمام رویکردها و سوالات ما را بررسی کنند و اطلاعات خاص و محرمانه را بدست آورند.

وی افزود: به علت عدم فرهنگ سازی استفاده از هوش مصنوعی، کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها به راحتی اسناد سازمانی و گاه طبقه بندی شده را به هوش مصنوعی داده و درخواست خلاصه سازی و تحلیل می‌کنند که این کار موجب افشاء اسناد و اطلاعات محرمانه و نشت اطلاعات شده و متأسفانه هیچ قانون و الزامی در استفاده از هوش مصنوعی نیست.

این مشاور امنیت سایبری که در دومین روز رویداد هفته ملی امنیت فناوری اطلاعات در محل صندوق نوآوری و شکوفایی سخن می‌گفت افزود: هیچ معماری برای استفاده صحیح و منطقی و مطابق بر اساس و اصول امنیت فردی و ملی طراحی نشده است.