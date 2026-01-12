https://mehrnews.com/x3b7Sd ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷ کد مطلب 6720066 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷ تجدید بیعت مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب تبریز- مردم انقلابی تبریز با سر دادن شعار «ای رهبر آزاده، آمادهایم آماده» با رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6720066 کپی شد مطالب مرتبط شعار «آذربایجان شرفدی، پهلوی بیشرفدی» بر سر زبان مردم تبریز حاجی زاده: بصیرت و هوشیاری مردمی مهمترین عامل ناکامی و شکست دشمن است محکومیت اقدامات تروریستی اخیر در تجمعات شهرهای استان آذربایجانشرقی برچسبها تبریز راهپیمایی استان آذربایجان شرقی اغتشاشات 1404
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