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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۳۷

تجدید بیعت مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب

تجدید بیعت مردم تبریز با رهبر معظم انقلاب

تبریز- مردم انقلابی تبریز با سر دادن شعار «ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» با رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند.

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کد مطلب 6720066

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