مخالفت مردم آمریکا با تصاحب گرینلند از سوی واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس آخرین نظرسنجی انجام شده در آمریکا، تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور برای تصاحب گرینلند تنها حمایت ۱۷ درصد از مردم این کشور را داراست.

براساس این گزارش، حدود ۴۷ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی مخالف تلاش ترامپ برای تصاحب گرینلند بود، این درحالی است که ۳۵ درصد نیز در پاسخ به این پرسش گفته اند که این باره «اطمینان ندارند.»

از سوی دیگر از هر پنج شرکت کننده در این نطرسنجی، یک تن نیز اعلام کرد که چیزی درباره طرح‌های آمریکا برای تصاحب گرینلند نشنیده است.

براساس این نظرسنجی، تنها ۴ درصد از شرکت کنندگان آمریکایی نیز اعلام کردند که استفاده از نیروی نظامی برای جدا کردن گرینلند از دانمارک «ایده خوبی» است. اما ۷۱ درصد گفته اند که استفاده از نیروی نظامی علیه گرینلند ایده خوبی نیست.

در ادامه این نظرسنجی آمده است: ۶۶ درصد از شرکت کنندگان؛ یعنی ۹۱ درصد از دموکرات‌ها و ۴۰ درصد از جمهوریخواهان گفتند که نگران هستند که تصاحب گرینلند به روابط آمریکا و اروپا و ناتو آسیب بزند.

رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته همزمان با تنش‌های لفظی آمریکا با کشورهای اروپایی، اعلام کرد که ناتو باید راه را برای واشنگتن برای دستیابی به گرینلند هموار کند.