به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی آمده است: مردم این استان با حضور با شکوه خود در یوم الله ۲۲ دی، سریعاً صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و با اعلام حمایت از سربازان وطن مراتب انزجار خود را از مزدوران صهیونیستی آمریکایی نشان دادند.

مجمع نمایندگان استان با قدردانی از بصیرت ملت با ایمان ایران اسلامی و بویژه مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه آذربایجان‌غربی در یوم الله ۲۲ دی اظهارداشتند: به خانواده شهدا، ایثارگران و همه ملت عزیز اطمینان خاطر می‌دهیم که در ایفای وظیفه خود در رابطه با نظارت برحسن اجرای قانون و نیز عملکرد دولت بویژه ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد.

همچنین در این پیام آمده است: یاد و نام شهدای جنایت‌های تروریستی چند روز اخیر را گرامی داشته و ایثار و عملکرد فرزندان برومند مردم در در دستگاه‌های حافظ امنیت را ارج می‌نهیم و یقین داریم طومار این فتنه آمریکایی صهیونیستی با راهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، مشارکت ملی و اقتدار نیروهای حافظ امنیت و بسیجیان ولایتمدار به زودی در هم پیچیده می‌شود.

مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی در بخش دیگر این پیام خاطرنشان کرده است: حضور تاریخی و پر معنای ملت رشید ایران اسلامی در یوم الله ۲۲ دی بار دیگر پرچم بصیرت و استقلال کشور را بر بلندای قله رفیع مبارزه با استکبار و ایادی مزدور آن به اهتزاز در آورد. خلق یکی از به یاد ماندنی‌ترین صحنه‌های شکوه وحدت و همدلی ملی ایرانیان پیامی روشن و واضح برای دشمنان این مرز و بوم است مردم ولایتمدار با فریادهای بلند، مشت‌های گره کرده و گام‌های استوار رساترین غریو انزجار از درندگی تروریست‌های داعشی مسلک را خلق کردند.