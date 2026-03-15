افزایش بهای انرژی، معادلات اقتصادی استرالیا را وارد فاز جدیدی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و رشد قیمت نفت در کنار احتمال افزایش نرخ بهره در استرالیا، در روزهای اخیر توجه فعالان بازار جفت‌ارزها را به حرکت جفت‌ارز AUDUSD جلب کرده است؛ جایی که دلار استرالیا با وجود افت مقطعی، همچنان نزدیک بالاترین سطوح سه سال اخیر باقی مانده و در مسیر ثبت یک رشد هفتگی قابل توجه قرار دارد.

بر اساس داده‌های معاملاتی، دلار استرالیا در محدوده ۰.۷۰۹ دلار آمریکا معامله می‌شود. هرچند این ارز در روزهای اخیر اندکی عقب‌نشینی کرده، اما همچنان از حمایت انتظارات سیاست پولی در داخل استرالیا برخوردار است؛ موضوعی که باعث شده فشارهای ناشی از فضای پرریسک جهانی نتواند روند کلی آن را تضعیف کند.

در بعد ژئوپلیتیکی، افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و تشدید حملات به برخی زیرساخت‌های نفت و حمل‌ونقل باعث شده بازارهای جهانی با احتیاط بیشتری معامله شوند. این شرایط نگرانی‌هایی را درباره اختلال در عرضه انرژی ایجاد کرده و در نتیجه قیمت نفت روندی صعودی به خود گرفته است. رشد قیمت انرژی معمولاً به افزایش هزینه‌ها در اقتصاد جهانی منجر می‌شود و در صورت تداوم می‌تواند ریسک کاهش رشد اقتصادی جهانی را تقویت کند.

با این حال، عامل تعیین‌کننده برای دلار استرالیا در شرایط فعلی بیشتر به سیاست پولی این کشور مربوط می‌شود. معامله‌گران انتظار دارند بانک مرکزی استرالیا در نشست ۱۷ مارس نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داده و آن را به حدود ۴.۱۰ درصد برساند. برآوردهای بازار نشان می‌دهد احتمال این افزایش اکنون به حدود ۷۸ درصد رسیده است؛ رقمی که در ابتدای هفته کمتر از ۳۰ درصد برآورد می‌شد.

افزایش قیمت سوخت و فشارهای مربوط به هزینه‌های زندگی در استرالیا از جمله عواملی است که انتظارات برای سیاست پولی انقباضی‌تر را تقویت کرده است. در واقع بازارها معتقدند بانک مرکزی این کشور برای مهار تورم ناچار به ادامه روند افزایش نرخ بهره خواهد بود.

بر اساس قیمت‌گذاری معاملات، فعالان بازار انتظار دارند تا ماه اوت نیز یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره رخ دهد و مجموع سیاست انقباضی در سال جاری حدود ۶۰ واحد پایه باشد. چنین چشم‌اندازی معمولاً از ارز یک کشور حمایت می‌کند، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر می‌تواند جذابیت نگهداری آن ارز را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.

در تفسیر بازار جفت‌ارزها، ترکیب این عوامل پیام نسبتاً روشنی برای جفت‌ارز AUDUSD دارد. از یک سو فضای پرریسک جهانی معمولاً به تقویت ارزهای امن و افزایش نوسانات منجر می‌شود، اما از سوی دیگر انتظار افزایش نرخ بهره در استرالیا به عنوان یک عامل حمایتی مهم برای دلار استرالیا عمل می‌کند.

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند تا زمانی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره در استرالیا پابرجا باشد، دلار استرالیا می‌تواند در برابر دلار آمریکا در سطوح نسبتاً بالا باقی بماند یا حتی در مقاطع کوتاه‌مدت تقویت شود. در مقابل، هرگونه تغییر در انتظارات سیاست پولی یا کاهش قیمت انرژی می‌تواند مسیر این جفت‌ارز را تغییر دهد.

در مجموع، خبرهای مربوط به تنش‌های منطقه‌ای، رشد قیمت نفت و سیاست پولی استرالیا اکنون به سه متغیر کلیدی تبدیل شده‌اند که معامله‌گران جفت‌ارز AUDUSD با دقت آن‌ها را دنبال می‌کنند؛ متغیرهایی که می‌توانند جهت حرکت این جفت‌ارز را در هفته‌های پیش‌رو تعیین کنند.

