تلاش ترامپ برای کسب دستاوردی جدید در رابطه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنج‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «معترضان ایرانی در پی هشدارهای رئیس‌جمهور ترامپ دیگر به اعدام محکوم نخواهند شد. مانند دیگران.»

ترامپ ادامه داد: «این خبر خوبی است. امیدوارم ادامه پیدا کند.»

رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره ایران بیان کرد و بدون در نظر گرفتن شهدای حملات تروریستی در روزهای اخیر در ایران گفت: «من نشنیده‌ام که ایران قصد اعدام معترضان را داشته باشد، اما اگر این اتفاق بیافتد، ما اقدامی بسیار شدید انجام خواهیم داد. نمی‌خواهم شاهد کشته شدن مردم باشم.»

در همین ارتباط، «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با فاکس نیوز با شرح جزئیات شکل‌گیری حوادث روزهای گذشته در ایران و در توضیح دلایل کشته شدن و تیراندازی به سوی مردم گفت: تروریست‌ها شروع به شلیک به مردم کردند؛ به یک علت، آنان می‌خواستند تعداد کشته‌ها را بالا ببرند. چرا؟ چون رئیس جمهور ترامپ گفته بود که اگر کشتاری رخ دهد، او مداخله خواهد کرد.

آنان می‌خواستند او را به این درگیری بکشانند و این دقیقاً توطئه‌ای اسرائیلی بود. آنان می‌خواستند رئیس جمهور ایالات متحده را وارد این درگیری کنند، بنابراین شروع کردند به افزایش تعداد کشته‌ها با کشتن مردم عادی، کشتن افسران پلیس و راه انداختن نوعی جنگ در داخل شهرهای مختلف. داستان این است.

در روزهای گذشته اعتراضاتی مسالمت آمیز از سوی مردم و برخی اصناف در تهران و برخی شهرها در واکنش به نوسانات ارزی و وضعیت معیشتی برگزار شد و دولت در واکنش به این اعتراض ها اعلام کرد که اعتراض ها را به رسمیت می‌شناسد و برای رسیدگی به دغدغه‌های مردم تلاش می کند. اما برخی عناصر نفوذی و تروریست‌های اجاره‌ای که از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردار بودند، در این اعتراض ها مداخله کرده و آن را تبدیل به اغتشاش کردند و به کشتار مردم روی آوردند.