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۲۶ دی ۱۴۰۴، ۳:۴۸

تلاش ترامپ برای کسب دستاوردی جدید در رابطه با ایران

تلاش ترامپ برای کسب دستاوردی جدید در رابطه با ایران

رئیس‌جمهوری آمریکا با نقل گزارشی از شبکه «فاکس نیوز» در مورد پرهیز ایران از اعدام معترضان نوشت: «این خبر خوبی است، امید به اینکه ادامه پیدا کند».

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنج‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «معترضان ایرانی در پی هشدارهای رئیس‌جمهور ترامپ دیگر به اعدام محکوم نخواهند شد. مانند دیگران.»

ترامپ ادامه داد: «این خبر خوبی است. امیدوارم ادامه پیدا کند.»

رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه اظهاراتی مداخله‌جویانه درباره ایران بیان کرد و بدون در نظر گرفتن شهدای حملات تروریستی در روزهای اخیر در ایران گفت: «من نشنیده‌ام که ایران قصد اعدام معترضان را داشته باشد، اما اگر این اتفاق بیافتد، ما اقدامی بسیار شدید انجام خواهیم داد. نمی‌خواهم شاهد کشته شدن مردم باشم.»

در همین ارتباط، «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با فاکس نیوز با شرح جزئیات شکل‌گیری حوادث روزهای گذشته در ایران و در توضیح دلایل کشته شدن و تیراندازی به سوی مردم گفت: تروریست‌ها شروع به شلیک به مردم کردند؛ به یک علت، آنان می‌خواستند تعداد کشته‌ها را بالا ببرند. چرا؟ چون رئیس جمهور ترامپ گفته بود که اگر کشتاری رخ دهد، او مداخله خواهد کرد.

آنان می‌خواستند او را به این درگیری بکشانند و این دقیقاً توطئه‌ای اسرائیلی بود. آنان می‌خواستند رئیس جمهور ایالات متحده را وارد این درگیری کنند، بنابراین شروع کردند به افزایش تعداد کشته‌ها با کشتن مردم عادی، کشتن افسران پلیس و راه انداختن نوعی جنگ در داخل شهرهای مختلف. داستان این است.

در روزهای گذشته اعتراضاتی مسالمت آمیز از سوی مردم و برخی اصناف در تهران و برخی شهرها در واکنش به نوسانات ارزی و وضعیت معیشتی برگزار شد و دولت در واکنش به این اعتراض ها اعلام کرد که اعتراض ها را به رسمیت می‌شناسد و برای رسیدگی به دغدغه‌های مردم تلاش می کند. اما برخی عناصر نفوذی و تروریست‌های اجاره‌ای که از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردار بودند، در این اعتراض ها مداخله کرده و آن را تبدیل به اغتشاش کردند و به کشتار مردم روی آوردند.

کد مطلب 6722607

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    نظرات

    • IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      37 142
      پاسخ
      درجهان یک انسان عاقل پیدا نمی شود آمریکا جنایت کار را متوجه کند زور یایدار نيست آمریکا و انگلیس و اروپا بدانید از این لشکر کشی درجهان خسته نشدید به‌فکر کشور خودتان‌ باشید انشاالله نابودی شما ها فرا می رسد
    • IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      33 129
      پاسخ
      دلقک
    • IR ۰۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      38 165
      پاسخ
      به قول طرف می‌گفت هیچ کس استفراغ خود را نمی‌خورد. آمریکای جنایتکار هم بداند ایرانیان حالشان از پهلوی ها به هم میخورد.
    • ابراهیم IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      19 127
      پاسخ
      این جانیان که حافظان وطن را در شعله های آتش بر یان میکنند فرزندان همان زنانی هستند که شعار یا روسری یا تو سری به دشمنی با ایران وا داشته اید. ترحم به این جانیان جنایت نا بخشودنی است
    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      22 135
      پاسخ
      پوزتان به سنگ خورد این دفعه هم!
    • ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      17 92
      پاسخ
      ترامپ بدبخت خود گول نزن،اعدام ارازل تروریست ۱۰۰درصد انجام خواهد شد،چون این کار مطالبات مردم است.
    • احمد ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      16 89
      پاسخ
      خب اگه قرار باشه تروریست‌های جانی اعدام نشن باید تو زندان نون مفت بخورن تازمانی که شرایط آزادیشون فراهم بشه! این رویکرد باعث گستاخی وتشدیدخوی وحشی‌گری افراد ناسالم برای اقدامات تروریستی درآینده خواهدشد.
    • ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۶
      5 1
      پاسخ
      لطفا گرونی رو مهار کنید حقوق ها رو دوبرابر کنید وقتی مردم رفاه داشته باشند هیچ اعتراضی صورت نمیگیره تا دیگران از اعتراض سو استفاده کنند وبه کشتار مردم بدبخت کشیده بشه
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      لعنت به ترامپ

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