تساوی فولاد و چادرملو در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال فولاد و چادرملو در هفته شانزدهم لیگ برتر امروز جمعه ۲۶ دی و از ساعت ۱۴ با قضاوت سید رضا مهدوی و در ورزشگاه شهدای فولاد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

فرشاد احمدزاده و رامین رضاییان دو خرید جدید فولاد به ترتیب روی نیمکت و سکو حضور داشتند و یحیی گل محمدی سرمربی فولاد هم به دلیل محرومیت از جایگاه ویژه نظاره گر عملکرد بازیکنان خود بود. همچنین علی نعمتی مدافع فولاد هم به دلیل محرومیت از روی سکوها بازی را تماشا کرد.

در نیمه اول در حالی که مالکیت بیشتر توپ در اختیار بازیکنان فولاد بود اما شاگردان یحیی گل محمدی موفق به گلزنی نشدند. در طرف مقابل هم تیم چادرملو در دقیقه ۲۰ و روی حرکت ماریو نیکولاس صاحب ضربه پنالتی شدند اما داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR تصمیم خود را پس گرفت.

بازیکنان فولاد در دقیقه ۳۹ و روی نفوذ ساسان انصاری به محوطه جریمه چادرملو او توپ را به بلانکو پاس داد اما ضربه این بازیکن از قدرت بالایی برخوردار نبود و ادسون ماردن دروازه بان چادرملو در دو مرحله توپ را در اختیار گرفت.

در دقیقه ۲+۴۵ بازیکنان چادرملو صاحب ضربه کرنر شدند که با ضربه سر بازیکن این تیم همراه شد و حامد لک با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه فولاد شد.