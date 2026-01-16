https://mehrnews.com/x3b94N ۲۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹ کد مطلب 6722936 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹ حال و هوای شهر مشهد و یک روز برفی مشهد- در این فیلم تصاویر زیبا از یک روز برفی در شهر مشهد مقدس را مشاهده می کنید. دریافت 22 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6722936 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای حرم رضوی و خدمت رسانی خادمان در روز برفی مشهد به زائران جاده های خراسان رضوی برفی و لغزنده است پروازهای فرودگاه مشهد مطابق برنامه در حال انجام است کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است؛ ۴ منطقه در وضعیت قرمز تداوم بارش برف در مشهد بارش برف در حرم امام رضا(ع) برچسبها بارش برف برف و کولاک مشهد
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