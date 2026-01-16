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۲۶ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

حال و هوای شهر مشهد و یک روز برفی

حال و هوای شهر مشهد و یک روز برفی

مشهد- در این فیلم تصاویر زیبا از یک روز برفی در شهر مشهد مقدس را مشاهده می کنید.

دریافت 22 MB

فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6722936

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