سپاهان به یک برد نیاز دارد/ عذرخواهی قنبری از هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری عصر جمعه، پس از شکست تیمش در مقابل تیم فوتبال فولاد خوزستان در نشست خبری پیرامون روند این دیدار اظهار داشت: با توجه به شناختی که از تیم فولاد داشتیم تلاش کردیم به ‌گونه‌ای بازی کنیم که کنترل بازی را در دست بگیریم و به طور کلی فکر می‌کنم روند بازی به خوبی پیش رفت و فولاد روی تنها موقعیتی که بر روی دروازه ما ایجاد کرد به گل رسید.

وی مسئولیت این شکست را پذیرفت و دراین‌باره گفت: در این هفته مسئولیت فنی تیم بر عهده من بوده و مسئولیت این شکست را بر عهده می‌گیرم و از هواداران عذرخواهی می‌کنم؛ در نیمه نخست تنها یک کرنر و یک موقعیت نصفه و نیمه روی دروازه ما ایجاد شد و فولاد روی تنها موقعیت خطرناک خود به گل رسید و به همین علت ما در بازی‌های بعد نباید اجازه دهیم حتی یک توپ به دروازه ما نزدیک شود.

سرمربی موقت سپاهان این تیم را نیازمند همفکری و حمایت هواداران توصیف کرد و افزود: ما به آینده امیدواریم و در شرایط کنونی بدون همکاری، همفکری و حمایت هواداران نمی‌توانیم از این معضل خارج شویم.

وی درباره در ارتباط با ریشه مشکلات سپاهان بیان کرد: این مشکلات تنها مختص سپاهان نیست و در همه جای دنیا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ ما قصد داشتیم ابتدا ذهنیت بازیکنان تیم را تغییر داده و مشکلات فتز دفاعی تیم را برطرف کنیم اما متاسفانه در آغاز فصل امتیازات لام را نگرفتیم و تیم هم عجله داشت که به پیروزی و جبران امتیازات از دست رفته برسد و نتیجه آن شرایط کنونی سپاهان است.

قنبری مشکل اصلی سپاهان را در ذهنیت بازیکنان دانست و ادامه داد: برای پیروزی باید ابتدا خوب دفاع کنیم و به نظر من ایراد تیم در ذهنیت بازیکنان است و از لحاظ فنی مشکلات جزئی داریم و تازمانی که هدایت تیم بر عهده من است تلاشم را برای برطرف کردن این مشکلات به کار می‌گیرم و در آینده نیز چنانچه کس دیگری هدایت تیم را بر عهده گرفت، اطلاعاتم را در اختیار وی خواهم گذاشت.

وی پیرامون دیدار سپاهان با تیم پرسپولیس توضیح داد: همه بازی‌ها دشواری خود را دارند امتیازگیری در نیم‌فصل دوم دشوار تر از نیم‌فصل نخست است و به هر حال تیم صدر جدول شرایط خود را دارد ولی ما تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی صحیح به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

سرمربی موقت سپاهان بر روی مشکلا روحی این تیم تتاکید کرد و افزود: عمده مشکل بازیکنان ما از نظر روحیه است و از نظر جسمی، مشکل چندانی نداریم ولی طبیعی است که وقتی فشار زیادی بر روی ذهن بازیکنان وارد شود، بدن نیز از این فشار روحی تاثیر می‌پذیرد و به نظر من برای تغییر این شرایط نیارز به یک برد خوب داریم تا روحیه تیم تغییر کند.

وی با بیان اینکه سپاهان بهترین بازیکنان را در اختیار دارد ادامه داد: همه افراد در قبال تیم مسئول هستند و ازیکنان تاثیر بسیاری در روند بازی‌ها دارند و تا زمانی که من مسئولیت فنی تیم را ر عهده دارم تلاش می‌کنم تا از بازیکنانم بهترین بازی را بگیرم.

قنبری درباره داوری این دیدار نیز گفت: قضاوت خوبی در این دیدار شاهد بودیم و اعتراضی به آن نداریم.