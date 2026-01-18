به گزارش خبرنگار مهر، سرود احساسی دهه نودی‌ها در شب اول برنامه مهدیه معلی شبکه سه به نام پسراتو ببین همزمان با شب مبعث پیامبر (ص) برگزار شد و موجب حیرت داوران شد.

در ادامه بخشی از این سرود تقدیم مخاطبان می‌شود: