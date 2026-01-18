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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۲

سرود احساسی دهه نودی‌ها در برنامه مهدیه معلی

سرود احساسی دهه نودی‌ها در برنامه مهدیه معلی

سرود احساسی دهه نودی‌ها در شب اول برنامه مهدیه معلی شبکه سه به نام پسراتو ببین برگزار شد که موجب حیرت داوران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرود احساسی دهه نودی‌ها در شب اول برنامه مهدیه معلی شبکه سه به نام پسراتو ببین همزمان با شب مبعث پیامبر (ص) برگزار شد و موجب حیرت داوران شد.

در ادامه بخشی از این سرود تقدیم مخاطبان می‌شود:

کد مطلب 6723054
فاطمه علی آبادی

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