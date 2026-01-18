به گزارش خبرنگار مهر، سرود احساسی دهه نودیها در شب اول برنامه مهدیه معلی شبکه سه به نام پسراتو ببین همزمان با شب مبعث پیامبر (ص) برگزار شد و موجب حیرت داوران شد.
در ادامه بخشی از این سرود تقدیم مخاطبان میشود:
سرود احساسی دهه نودیها در شب اول برنامه مهدیه معلی شبکه سه به نام پسراتو ببین برگزار شد که موجب حیرت داوران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سرود احساسی دهه نودیها در شب اول برنامه مهدیه معلی شبکه سه به نام پسراتو ببین همزمان با شب مبعث پیامبر (ص) برگزار شد و موجب حیرت داوران شد.
در ادامه بخشی از این سرود تقدیم مخاطبان میشود:
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