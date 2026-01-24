ماندگاری: تحریک کنندگان به اغتشاش در فضای مجازی باید محاکمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمدمهدی ماندگاری در محفل معارفی شام عید سعید مبعث در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به لزوم پاسخگویی عاملان جنایتهای اخیر، خواستار محاکمه تحریککنندگان به اغتشاش در فضای مجازی شد.
وی در این محفل اظهارداشت: قرآن و روایات بعثت را نورانیت عقل معرفی میکنند چون دین اسلام هم بر پایه عقلانیت و هم بر پایه ایمان پایهگذاری شده است.
ماندگاری افزود: خداوند وجود نبی مکرم اسلام (ص) را به بشریت عنایت کرد تا عقول انسانها نورانی شود و ظاهر و باطن عالم را تماشا و درک نمایند. وی تأکید کرد: تمام اعمال انسانها هم دارای ابعاد دنیوی و هم دارای ابعاد آخرتی است، به همین خاطر بعثت به عقل انسانها قدرت تشخیص درست را عنایت خواهد کرد.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت یادآور شد: انسان معترضی که عقلش دارای نور نباشد به جای اعتراض درست دست به جنایت میزند و حتی به اموال عمومی آسیب خواهد زد.
وی همچنین تصریح کرد که خداوند نیازهای انسان را تأمین و او را تکریم میکند، در مقابل شیطان نیز وعده تکریم و تأمین نیازها را میدهد اما وعدههای شیطان کاملاً دروغ و فریب است.
ماندگاری با بیان اینکه دشمنان ایران به جوانان و معترضان وعدههای دروغین دادند و باعث ایجاد مشکلات متعددی شدند، خاطرنشان کرد: هر کس بنده حقیقی خدا شود تمام نیازهایش تأمین خواهد شد و هر کس عقلانیت به خرج دهد دارای عزت خواهد شد.
وی تأکید کرد: تا زمانی که مردم در سمت درست حرکت کنند خداوند نیز به حرکتشان برکت خواهد داد و تمام فتنهها خنثی و کمر فتنهها خواهد شکست.» همچنین تأکید شد که اگر کسی در کاسبی خود حرام و حلال را رعایت کند و شاکر درگاه الهی باشد، خداوند نیز برکت خواهد داد.
استاد حوزه علمیه افزود: از دستگاه قضایی میخواهیم حتی تحریککنندگان به اغتشاش در فضای مجازی را نیز محاکمه کند تا بدانند رفتارهای نابخردانه آنها هزینه دارد.
وی تاکید کرد: کسانی که در ظلمها و جنایتهای اخیر شریک بودند باید جوابگو باشند و در دادگاه قضایی باید محاکمه شوند.
ماندگاری در پایان گفت: بندگی حقیقی خدا، خدمت به خلق خدا و دشمنی محکم با استکبار و کفار سه پیام مهم بعثت است که انسانها باید در زندگی خود به آنها پایبند باشند تا بتوانند درک درستی از بعثت داشته باشند.
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