به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اربعین تمدنی راهبردها و راهبریها امروز ۲۸ دی با حضور علی شمشیری دبیر نشست، نماینده ولی فقیه در حج و زیارت حجتالاسلام عبدالفتاح نواب، رییس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان، معاون بینالملل دانشگاه عالی دفاع ملی مصطفی مرادیان، معاون تحقیقات نیروهای مسلح مهدیپور و جمعی از فعالان اربعین برگزار شد.
معاون بینالملل دانشگاه عالی دفاع ملی با اشاره به خلا جهانی شدن اربعین حسینی، گفت: اربعین یک پدیده زنده است که الگویی از اخلاق، ایثار و مسئولیت به شمار میرود.
وی به ضعف دیپلماسی فرهنگی در اربعین اشاره کرد و افزود: اربعین پدیده فراملی و مردممحور است که خودجوش بوده و باید از آن به عنوان دیپلماسی فرهنگی استفاده کرد. در مرحلهای که ما در گذار نظم بینالمللی و تمدن نوین قرار داریم، باید دقت کنیم اربعین نه شرقی است و نه غربی، و کارکرد جهانی دارد و باید به عنوان نمادهای نظم فرهنگی آن را به دنیا معرفی کنیم.
مرادیان با بیان اینکه اربعین میتواند قدرت نرم را از سطح مسئولان به سطح مردمی بیاورد، ادامه داد: فرصت گفتوگوی بین تمدنی با اربعین مهیا میشود و این ظرفیت را دارد که ادیان و فعالان اجتماعی جهان را درگیر کند.
وی با اشاره به اهمیت همگرایی ایران، عراق و جهان اسلام، خاطر نشان کرد: اربعین میتواند تقویت کننده تاریخی ایران و عراق باشد و نقطه اتصال ایران به جهان عرب و دنیا به شمار رود و اعتمادسازی اجتماعی را فراهم کند.معاون بینالملل دانشگاه عالی دفاع ملی تصریح کرد: اربعین اگر در چارچوب تمدنی و بینالمللی بازتعریف شود میتواند موجب همبستگی در نظم بینالمللی معاصر شود.
پژوهشگر دفاع مقدس شکریپور با بیان اینکه اربعین تمدنی در مسیر تحقق محور مقاومت باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: تحقق امت اسلامی، ایجاد هماهنگی بینکشورهای اسلامی برای تمدن نوین اسلامی و تلاش برای تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) از اهداف اربعین حسینی است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره امام حسین (ع) خاطر نشان کرد: شکلگیری ستاد عالی اربعین تمدنی باید برای رسیدن به اهداف عالی این مراسم مورد توجه قرار گیرد.
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