بیانیه جمعی از اهالی رسانه قم در پی حوادث و فتنه صهیونی- آمریکایی اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جمعی از اهالی رسانه و خبرنگاران استان قم در پی فتنه صهیونی- آمریکایی اخیر به شرح زیر است.
بسمه تعالی
در روزهای اخیر، شاهد تحولاتی بودیم که نشان دهنده تلاشهای دشمنان کینه توز نظام اسلامی برای ایجاد ناامنی در جامعه بود. تلاش هایی که ضمن به انحراف کشاندن مسیر اعتراضات قانونی و به حق مردم، مسیر را برای ورود عناصر تروریستی ضدانقلاب با پروژه فتنه صهیونی-آمریکایی و دشمنان این مرز و بوم باز کرد.
اما در این شرایط سخت و حساس، رهبر معظم انقلاب اسلامی با هدایتگری درخشان و بی مانند خود، مسیر حرکت جامعه را روشن نمود و نشان دادند که با نیروی ایمان به پروردگار و حفظ وحدت و همبستگی میتوان برابر توطئههای دشمن مقاومت کرد و به پیروزی دست یافت.
اصحاب رسانه استان قم، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای والای امام راحل، شهدای گرانقدر به خصوص شهیدان جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر و همچنین آرمان های انقلاب اسلامی، حمایت قاطع و همهجانبه خود را از مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) و منویات راهگشای ایشان اعلام داشته و همواره خود را متعهد به تبیین و اجرای دقیق منویات معظم له در تمامی عرصهها، بهویژه در مسیر تحقق جهاد تبیین، تحقق عدالت و پیشبرد اهداف توسعهای کشور و استان قم میداند.
جامعه رسانه استان قم، ضمن تقدیر از آحاد ملت بزرگ ایران اسلامی و مردم ولایتمدار شهر مقدس قم که با حضور گسترده و حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ دیماه، به فرموده رهبر معظم انقلاب کمر فتنه را شکستند، پشتیبانی از انتظارات و مطالبات قانونی مردم وفادار ایران عزیز و نیز حمایت کامل خود را از نیروهای مقتدر امنیتی و سربازان گمنام امام زمان (عج)، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مردمی بسیج اعلام میدارد، چرا که این نهادهای قهرمان، ستونهای اصلی حفظ امنیت و اقتدار ملی هستند که با فداکاری خالصانه خود، آرامش و امنیت مردم شریف ایران، بهویژه در مرزها و درون شهرها را تضمین میکنند.
ما رسانهها، وظیفه خود میدانیم تا رشادتها، ایثارگریها و اقدامات مخلصانه این نیروهای جان برکف در برقراری نظم، مبارزه با مخلّین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی کشور را به صورت شفاف و مستند به آگاهی عموم جامعه برسانیم.
جامعه رسانه ای قم به عنوان بخشی از جریان آگاهیبخش جامعه، پیرو تاکیدات رهبر معظم انقلاب، حمایت خود را از خدمات و تلاش های سران قوا، دولت محترم و مسئولانی که کمر به خدمت مردم و حل مشکلات آنان به خصوص در عرصه معیشت و اقتصاد بسته اند اعلام داشته و در انعکاس پیشرفت های نظام اسلامی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
سازمان بسیج رسانه قم. خانه مطبوعات استان قم
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