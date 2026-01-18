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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

آمادگی کامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات جهت برگزاری امتحانات نهایی

آمادگی کامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات جهت برگزاری امتحانات نهایی

وزیر آموزش و پرورش از آمادگی کامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات جهت برگزاری امتحانات نهایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارتخانه، با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای برنامه‌های تحولی، خواستار تشکیل کمیته‌های فنی و اجرایی با اختیارات لازم و ایجاد سازوکارهای اجرایی برای پیشبرد اهداف شد.

وی در ادامه تصریح کرد: کلیات باید در سطح شورا مورد تأیید قرار گیرد و سپس اجرای آن بدون رفت و برگشت‌های مکرر آغاز شود و اگر نیاز به بازبینی بود بلافاصله به شورای راهبری فناوری ارجاع داده شده تا تصمیم‌گیری نهایی انجام بگیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به این‌که یکی از دغدغه‌های اصلی مطرح شده، آمادگی کامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای برگزاری امتحانات نهایی است، بر اجرای دقیق و درست پشتیبانی‌های لازم در این حوزه تأکید کرد.

کاظمی به اهمیت راهبردی حوزه فناوری در تحقق دولت الکترونیک و ارتقای زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: حوزه فناوری یعنی پشتیبانی همه فعالیت‌های معاونت‌ها و این موضوع اهمیت حیاتی دارد، بنابراین باید برای تجهیزات و زیرساخت‌های فناوری تلاش مضاعف شود.

کد مطلب 6724037

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