به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی سلطانی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری از افراد مسن و کم‌سواد، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تحقیقات پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به کلاهبرداری به روش تعویض کارت‌بانکی مال‌باختگان در جلوی دستگاه‌هایی خودپرداز پس از انجام کارت به کارت و برداشت وجه، به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.