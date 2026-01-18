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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

سلطانی: کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه‌دار در تبریز دستگیر شد

سلطانی: کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه‌دار در تبریز دستگیر شد

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان‌شرقی از دستگیری یک نفر متهم به کلاهبرداری و کشف ۸ فقره پرونده به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی سلطانی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری از افراد مسن و کم‌سواد، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تحقیقات پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به کلاهبرداری به روش تعویض کارت‌بانکی مال‌باختگان در جلوی دستگاه‌هایی خودپرداز پس از انجام کارت به کارت و برداشت وجه، به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6724058

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