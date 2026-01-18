سرمربی مصر ماندنی شد/ تلاش رقیب ایران برای جذب بازیکنان دو تابعیتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر با قبول شکست مقابل نیجریه در رده بندی جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ به عنوان چهامی بسنده کرد و دست شاگردان حسام حسن از کسب مدال بازماند. در همین حال مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور از سرمربی تیم خود حمایت کردند.

سایت «albayan» در این رابطه نوشت: «مصطفی ابو زهره» عضو هیئت‌مدیره فدراسیون فوتبال مصر با تمجید از نقش رهبری محمد صلاح گفت: ستاره لیورپول حضوری پررنگ در اردو داشته و چه از نظر فنی و چه در حوزه مدیریتی، حمایت همه‌جانبه‌ای از تیم ملی به عمل آورده است.

ابو زهره در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی توضیح داد: محمد صلاح آمادگی کامل خود را برای کمک در پرونده بازیکنان دوتابعیتی اعلام کرده و تأکید داشته هر کمکی که بتواند به فوتبال مصر بکند، دریغ نخواهد کرد. او به نقل از صلاح گفت: «هر چیزی که کشور لازم داشته باشد، من در خدمت هستم.»

عضو هیئت‌مدیره فدراسیون فوتبال مصر افزود: صلاح تجربه و توانمندی‌های خود را در اختیار تیم ملی قرار داده تا در چارچوب پروژه آینده فراعنه، به‌ویژه در زمینه جذب بازیکنان جدیدی که توانایی حضور در رقابت‌های بزرگ را دارند، نقش‌آفرینی کند.

ابو زهره همچنین به اتفاقات رخ‌داده در دیدار مصر و نیجریه اشاره کرد و ضمن تقدیر از نحوه برگزاری جام ملت‌های آفریقا در مراکش، تأکید کرد: سوت زدن تماشاگران هنگام پخش سرود ملی مصر اشتباه بزرگی بوده و فدراسیون فوتبال مصر منتظر واکنش رسمی نسبت به این موضوع است.

فدراسیون فوتبال مصر در ادامه به شایعات پایان داد و اعلام کرد: حسام حسن همچنان به عنوان سرمربی تیم ملی مصر به کار خود ادامه خواهد داد و هدایت این تیم را در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برعهده خواهد داشت.

در پایان، ابو زهره تأکید کرد: در مرحله پیش‌رو کار روی چندین پرونده فنی و سازمانی در دستور کار قرار دارد و با حمایت چهره‌های کلیدی تیم ملی به‌ویژه محمد صلاح، هدف اصلی بازسازی تیم ملی مصر بر پایه برنامه‌ای مشخص و آماده‌سازی برای چالش‌های آینده خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصر یکی از همگروهان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است که دیدار دو تیم در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر سیاتل آمریکا برگزار خواهد شد.